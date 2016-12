Biografe wil 'levenslust' Joost Zwagerman centraal stellen

"Dat wil ik voor ogen houden", vertelt Vlaar aan De Standaard. "Want het is niet zo dat hij zijn hele leven naar dat ene punt heeft toe gewerkt: zijn beslissing om uit het leven te stappen."

In gesprek met de krant zegt Vlaar, die vorige week als biografe werd aangewezen, dat ze lang en diep moest nadenken of ze daadwerkelijk het boek zou gaan schrijven.

"Ik heb met Zwagerman zijn familie en de uitgeverij gesproken, daarnaast heb ik vrienden geraadpleegd en ben ik een dag in Zwagermans archief gedoken. Ik wilde eerst weten hoe ik mij voelde bij dit boek", vertelt Vlaar.

Generatiegenoten

"Uiteindelijk leek het mij een prettig idee om mij intensief met Zwagerman zijn werk bezig te houden. We zijn generatiegenoten, hebben dezelfde dingen meegemaakt in Amsterdam, gingen naar dezelfde concerten, we hebben dezelfde tentoonstellingen gezien en we zijn op dezelfde plekken uit geweest", legt Vlaar uit.

Joost Zwagerman was een Nederlands schrijver, dichter en essayist. De bejubelde auteur debuteerde in 1986 met De houdgreep. Een jaar later schreef hij de verhalenbundel Kroondomein. Zwagerman kampte met depressies en stapte op 8 september 2015 uit het leven.