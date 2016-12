Claudia de Breij maakt 'heel traditionele' oudejaarsconference

"De mijne is denk ik echt een heel traditioneel oudejaarsconference. Maar ook heel erg een Claudia de Breij-voorstelling", aldus De Breij in gesprek met NRC Handelsblad.

De cabaretière heeft jarenlang gevraagd of ze de conference mocht doen, maar kreeg eerder niet de mogelijkheid. Nu is ze de eerste vrouw in de sector die de samenvatting van het jaar mag doen."De oudejaarsconference is ook niet zoiets wat je kunt krijgen door erom te vragen, zoals veel belangrijke dingen in het leven eigenlijk."

Voor haar conference houdt De Breij haar voorgaanders in het hoofd. "Er zit in mijn achterhoofd een mengelmoes van Kan, Youp, Freek en de frisheid van Finkers van vorig jaar. Maar de gedachte 'hoe zou Amy Schumer dit doen?' kan me ook inspireren."

De oudejaarsconference van De Breij is zaterdag 31 december om 22.30 uur te zien bij NPO1.