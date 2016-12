Waterschapsheuvel-auteur Richard Adams (96) overleden

De dood van Adams is bevestigd door zijn dochter, meldt de BBC dinsdag.

Waterschapsheuvel (1972) gaat over de reis en de opbouw van een nieuwe kolonie door een groep konijnen. Adams baseerde zijn verhaal op het boek Het leven der konijnen van R.M. Lockley, waarin het dagelijks leven van konijnen beschreven wordt.

Adams die werd geboren in Newbury in 1920, was de zoon van een plattelandsarts. Het verhaal over de konijnen verzon en vertelde hij tijdens lange autoritten aan zijn kinderen. Pas later besloot hij het op schrift te zetten. Het was het begin van zijn carrière als schrijver.

Animatieserie

Over het boek verscheen in 1999 een animatieserie, bestaande uit 39 afleveringen in drie seizoenen. In 1978 werd al eens een animatiefilm gemaakt van Watership Down.

Netflix en BBC werken momenteel gezamenlijk aan een nieuwe animatieserie gebaseerd op het boek. Het is de bedoeling dat de serie in 2017 verschijnt.

Heuvel

Het verhaal dat Adams vertelt in Waterschapsheuvel is een parabel over leiderschap, democratie, moed en vriendschap. De konijnen kennen bovendien een eigen scheppingsverhaal.

In het boek gaan de dieren na een visioen onder leiding van Hazelaar op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. De zoektocht leidt ze uiteindelijk naar een heuvel waar ze besluiten te blijven.

De locaties die Adams beschrijft, baseert hij op plekken in het graafschap Hampshire waar hij zijn jeugd doorbracht.