Circus Herman Renz begonnen aan nieuwe reeks optredens

Spreekstalmeester Jenny Smit opende vrijdagavond de premièrevoorstelling. Milko Steyvers, als clown Milko de drijvende kracht achter het circus, heeft een keur van circusartiesten weten te strikken voor zijn kerstvoorstellingen.

Nadat het circus failliet was gegaan, kocht evenementenondernemer René Duursma een deel van de boedel van het circus op. Hij zorgde voor de doorstart.

Het circus gaat in de zomer optreden in een kleinere tent bij al bestaande evenementen en is ook beschikbaar voor bedrijfsfeesten. "Hier is veel vraag naar en dit sluit ook beter aan bij deze tijd. Op deze manier zit er zeker toekomst in het circus", zei Duursma eerder.