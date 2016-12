Directeur van Museum Valkhof per direct geschorst

De ondernemingsraad zegt daarover niet juist geïnformeerd te zijn en heeft daarom ook vrijdag het vertrouwen in de raad van toezicht opgezegd.

Het managmentteam van het museum staat achter Weijsters en stapt samen met hem naar de rechter om zijn schorsing ongedaan te maken. Weijsters en het team eisen bovendien schorsing van de raad van toezicht en de benoeming van een bemiddelaar die orde op zaken gaat stellen, zo lieten zij vrijdag in een reactie weten.

Weijsters was in september vorig jaar juist aangesteld door de raad van toezicht om problemen bij het museum op te lossen. Volgens de raad is er nu een vertrouwensbreuk ontstaan met Weijsters.

Integriteit

De directeur en zijn team verwijten de raad gebrek aan integriteit en professionaliteit. Daardoor zou al 800.000 euro zijn verspild, terwijl ook een subsidiegever is weggelopen.

De or heeft naar eigen zeggen de laatste week verschillende keren gevraagd of het de bedoeling was om de directeur te ontslaan. De raad ontkende dat, zodat de schorsing vrijdag uit de lucht kwam vallen.

Museum Het Valkhof ging in 1999 open en was zeer succesvol. De laatste jaren lopen de bezoekerscijfers terug. De vorige directeur maakte een reorganisatieplan, maar werd ontslagen.

Weijsters maakte een nieuw plan, waarvoor het museum vanaf maart 2017 een half jaar dichtgaat. Volgens de or functioneert Weijsters goed, terwijl dat niet voor de raad van toezicht geldt. De museummedewerkers worden vrijdagmiddag ingelicht over de kwestie.