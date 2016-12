Steen van Wim T. Schippers gaat weer zweven

Schippers ontwierp Het is me wat, zoals het werk heet, speciaal voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het sierde jarenlang de hal van het departement.

Door middel van magnetische afstoting kon de steen boven de sokkel blijven zweven. Maar de zweefstand werkte vaker niet dan wel. Volgens Schippers was dat de schuld van de rijksambtenaren die propjes gooiden naar het kunstobject dat daardoor van slag raakte.

Boijmans adopteerde Het is me wat in 2005. Maar ook in Rotterdam waren er technische problemen waardoor het kunstwerk van Schippers de laatste jaren niet was te zien. Werktuigbouwkundigen en oud-studenten van de TU gingen aan de slag en zijn erin geslaagd de steen stabieler te laten zweven.

Schippers zal vrijdag zelf bij de hernieuwde installatie zijn als de steen wordt toegevoegd aan de kindertentoonstelling Alles Kids.