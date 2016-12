Unesco-nominatie voor Koloniën van Weldadigheid in Drenthe

De Koloniën werden begin negentiende eeuw opgericht om arme mensen de kans te geven een bestaan op te bouwen op een eigen stuk grond.

De minister maakte de nominatie, die door Nederland en Vlaanderen samen wordt gedaan, bekend in het Drentse Veenhuizen. Vijf van de koloniën lagen in wat nu het noordoosten van Nederland is, twee in België. Nederland heeft de Koloniën samen met Vlaanderen aangedragen bij Unesco. Het project werd beschreven in het boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen, wier eigen voorouders wortels hadden in een van de koloniën.

Waddenzee

"De Koloniën van Weldadigheid zijn een voorbeeld van de verheffing van het volk'', zei Bussemaker bij de bekendmaking. "Het project werd in de negentiende eeuw gestart om mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, met leerplicht en medische zorg. Maar de inwoners moesten ook hard werken en zich aan strenge regels houden. Ze zijn een plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco waard.''

In 2018 zal Unesco zich uitspreken over de nominatie. Nederland heeft al tien andere erfgoederen op de lijst staan, waaronder de Waddenzee en de Amsterdamse grachtengordel.