Bewaar deze producten liever niet in de koelkast

Deze producten kun je beter een ander plekje geven:

Tomaten

Tomaten horen in de fruitschaal en niet in de koelkast. Bewaren van rijpe tomaten bij een koelkasttemperatuur van vier tot acht graden Celsius leidt al binnen drie tot vijf uur tot een verminderde afgifte van belangrijke aromastoffen. Ze verliezen dan hun textuur en zoete smaak en dat is eeuwig zonde. Hetzelfde geldt trouwens voor komkommers.

Basilicum

Basilicum kun je het best bewaren in een glas water, alsof het een boeket is. De koelkast is een no go, want basilicum neemt snel geuren van andere producten op. En of camembert-basilicum nou zo lekker klinkt?

Uien

Uien bewaar je op een donkere, droge plek zoals een kelderkast. Een interessant weetje: bewaar ze niet in de buurt van je aardappelen. De kwaliteit van beide producten gaat daardoor namelijk achteruit. Wat je helemaal niet moet doen, is je uien bewaren in een vochtige koelkast. Ze worden dan sneller slap en gaan eerder schimmelen.

Avocado’s

Gek op rijpe avocado’s? Ga dan niet de mist in door ze te bewaren in de koelkast. Alleen als ze volledig gerijpt zijn, is de koelkast een goede bewaarplek, omdat het rijpproces wordt stopgezet door de kou.

Koffie

Niet geheel onverwacht, maar toch. Koffie verliest zijn smaak in de koelkast. Dus mocht je ooit om opbergruimte verlegen zitten, bewaar dit zwarte goud niet in de koeling. Grote hoeveelheden kun je invriezen, kleine hoeveelheden mogen op een koele, donkere plek wachten tot je weer een lekker bakkie gaat zetten.

Honing

Honing hoort niet koud te zijn. Bewaar je potje daarom goed afgesloten op kamertemperatuur en het zoete goud blijft eeuwig houdbaar.

Olijfolie

Olijfolie hoort op je aanrecht. Wanneer je olijfolie in de koelkast bewaart, krijgt het een harde, bijna boterachtige substantie. Willen we niet!

Knoflook

Knoflook in de koeling? In no time zal het gaan spruiten en beschimmelen. Knoflookteentjes zijn gek op donkere, koele ruimtes en ze zijn familie van de ui, dus je kunt ze samen opbergen.

Brood

Heerlijk vers brood van de bakker, maar waar laat je het? Niet in de koelkast. Je brood droogt dan in razend tempo uit. Om je bammetjes langer vers te houden, kun je ze wel invriezen.

Aardappelen

Wat er gebeurt als je je aardappelen een mooi plekje toebedeelt in de koelkast? Het zetmeel wordt sneller omgezet in suiker en je krijgt zoete, zanderige piepers op je bord. Gewoon elders een koel en droog plaatsje voor ze reserveren.

