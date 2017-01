‘Pittig eten is de sleutel tot een langer leven’

Onderzoekers van de Universiteit van Vermont analyseerden voor hun studie de gegevens van een door 16.000 Amerikaanse mannen ingevulde nationale gezondheids- en voedingstest, gedaan tussen 1988 en 1994.

Daaruit bleek dat over een periode van 19 jaar zo’n 34 procent van de mannen overleed. Toen ze de gegevens beperkten tot dat van mannen die regelmatig chilipepers aten, daalde dat cijfer tot slechts 22 procent.

Effectieve pijnstiller

Volgens onderzoekers zou het kleinere aantal sterfgevallen bij mannen die vaak spicy eten te wijden zijn aan ‘capsaïcine’, een stofje in de rode pepers.

Capsaïcine wordt vaak gebruikt in de behandeling van reumatische klachten en werkt als een effectieve pijnstiller.

Onderzoeker Dr. Benjamin Litternberg legt uit dat de capsaïcine in de pepers het aantal ontstekingen in het lichaam lijkt te verminderen. “De typen sterfgevallen die in de ‘pepergroep’ het laagst bleken, waren vaatziekten, hartaanvallen en beroertes.”

Volgens Litternberg sluit zijn onderzoek aan op een in 2015 gepresenteerd Chinees onderzoek dat het eten van hete pepers linkte aan een verminderd risico op vroeg(er) overlijden.

Voor deze zeven jaar durende studie werden de gegevens van maar liefst 500.000 Chinezen onder de loep genomen. Wie drie keer per week pittig at, bleek gemiddeld veertien procent minder kans te hebben op vervroegd overlijden dan mensen die niet of nauwelijks pepers aten.

Een aantal andere gezondheidsvoordelen die het eten van chilipepers met zich meebrengt: het beschermt je maagwand, kankercellen sterven af door chili, het vermindert insulineresistentie in het lichaam.

Alleen maar voordelen, dus. Laat die pittige gerechten maar komen. De zweetdruppeltjes op ons voorhoofd nemen we voor lief.