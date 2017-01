‘Dagelijks kaas eten is goed voor je hart’

Uit nieuw onderzoek blijkt kaas namelijk bijzonder goed voor de mens te zijn.

Heerlijk met deze kou? Een verse, dampende ovenschotel. Déze kaas past zorgt voor het perfecte korstje op jouw gerecht.

Hoe ouder, hoe beter

Met name het eten van harde, oudere kazen zou een positief effect op onze gezondheid hebben, zo menen de onderzoekers van The Journal of the American Society of Hypertension.

Voor de studie werd geëxperimenteerd met de harde Italiaanse kaas Grana Padano. Twee maanden lang kregen mensen met een hoge bloeddruk dagelijks één ounce, iets minder dan dertig gram van de kaas.

Na die twee maanden bleek de bloeddruk van alle testpersonen drastisch te zijn gedaald naar normalere waarden.

Een andere groep mensen die een fabrieksvariant met kunstmatige zuivel te eten kreeg, merkte geen vooruitgang met betrekking tot hun bloeddruk.

Kaasplankjes-overdosis

“Grana Padano bevat twee stoffen genaamd isoleucine-proline-proline (IPP) en valine-proline-proline (VPP). Deze kunnen voor ontspannen bloedvaten en een lagere bloeddruk zorgen”, aldus hoofdonderzoeker Giuseppe Crippa.

“Ze hebben ongeveer dezelfde werking als verschillende soorten bloeddrukverlagende medicijnen. Wie nu direct wil ontbijten, lunchen en dineren met een kaasplankje moeten we helaas wel even een halt toeroepen.

“De onderzoeksresultaten wijzen uit dat kaas goed is voor je hart, maar ga niet direct los bij de kaasboer. In alle kaas zit vet en zout, en de calorieën kunnen snel aantikken”, zegt Crippa.

Meer onderzoek nodig

Crippa laat weten dat er meer onderzoek nodig is om aan te tonen dat andere kazen, zoals Parmigiano (of misschien wel onze Hollandse oude kaas), dezelfde effecten hebben op de bloeddruk.