Dit is waarom we zo verliefd zijn op pindakaas

Pindakaas is meer dan alleen broodbeleg, CookLoveShare zet alle (gezondheids)voordelen voor je op een rij:

1. Vol bouwstoffen

Pindakaas is een bron van eiwitten. Zo’n boterham met een goede laag van dit smeersel geeft je energie om lekker actief bezig te zijn.

2. Ingrediënten: vooral heel veel pinda’s

Het fijne aan pindakaas is het ingrediëntenlijstje: dat is lekker kort. Het hoofdbestanddeel is uiteraard pinda’s (85 procent), plus een beetje olie, vet en een beetje zout.

De meeste soorten pindakaas bevatten bovendien geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen, wat wel zo prettig is.

3. Rijk aan onverzadigd vet

Ja, pindakaas bevat aardig wat vet. Gemiddeld zo’n 58% om precies te zijn. Toch hoef je niet meteen de pot aan de kant te schuiven.

Het algemene voedingsadvies luidt namelijk ‘vervang verzadigd vet zoveel mogelijk door onverzadigd vet’. Pindakaas is rijk aan deze onverzadigde vetzuren.

4. Vitamines

Pindakaas is rijk aan voedingsvezels en een bron van vitamines en mineralen (zoals vitamine B3, E, zink, fosfor en magnesium). Daarnaast is het rijk aan onverzadigde vetten en een bron van eiwitten.

5. Van ontbijt tot avondeten

Pindakaas is bijna overal lekker bij. Wij doen ‘s ochtends een schepje door de havermout, een lepeltje door onze smoothie om ‘m voedzamer te maken, bakken er pindakaas-koekjes van en ’s avonds gebruiken we ‘m als basis voor satésaus.

6. Spieren kweken

Eiwitten in pindakaas dragen bij aan de groei van spieren. Wie meer spiermassa heeft, zal zelfs in rust meer energie verbranden dan iemand met minder spiermassa. Spieren kweken gaat uiteraard niet vanzelf, je zult wel wat uurtjes moeten bewegen.

7. Lang houdbaar

Wie altijd een pot pindakaas in z’n voorraadkast heeft staan, heeft altijd lekker broodbeleg. Ook omdat het relatief lang houdbaar is: als de pot eenmaal open is blijft ie lang goed. En dat is best praktisch.

8. Méér dan broodbeleg

Natuurlijk, als broodbeleg is een dikke laag romige pindakaas altijd goed. Maar je kunt er nog zo veel meer lekkers van maken. Zoals deze simpele Thaise tofu met pindakaas of een chocolade-pindakaastaart.