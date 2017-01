Wat kun je het beste eten als ontbijt?

Ondertussen genieten de kleintjes van een heerlijk ontbijt, maar wat kun je nu eigenlijk het beste eten om de dag goed te kunnen starten?

Over ontbijten wordt van alles beweerd, maar wat is nu waar en wat is onzin? CookLoveShare heldert op met zes mythes over het ontbijt.

Vezels it is!

Het ontbijt is eigenlijk de belangrijkste maaltijd van de dag. Na een lange nacht slaap moet je je ‘motor’ opstarten.

Een goed ontbijt brengt je lichaam weer op gang, geeft je genoeg energie om de dag goed te beginnen en zorgt ervoor dat je minder snaait in de loop van de dag.

Omdat een ontbijt je darmen meteen aan het werk zet, is het goed om een vezelrijk ontbijt te eten zoals bijvoorbeeld brood of ontbijtgranen zónder toegevoegde suikers.

Maar wat is dan beter: een broodje kaas of een bakje yoghurt met muesli?

De beste start

Om een beeld te schetsen: twee bruine boterhammen met magere kaas en een laagje margarine bevatten zo’n 332 calorieën en 30 koolhydraten. Een bakje halfvolle yoghurt (250g) met muesli (40g) bevat zo’n 225 calorieën en 34 koolhydraten.

Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat je ontbijt gemiddeld zo’n 300 tot 400 calorieën bevat, natuurlijk met een deel van de dagelijkse benodigde voedingsstoffen.

Kijk goed naar jezelf

Goed om te weten is wel dat het aantal aanbevolen koolhydraten of calorieën dat je binnenkrijgt voor iedereen verschillend is.

Zo heeft iemand met een zeer actief leven bijvoorbeeld meer koolhydraten en eiwitten nodig dan iemand die weinig beweegt. Yoghurt bevat bijvoorbeeld belangrijke eiwitten, maar een boterham bevat juist weer veel belangrijke voedingsstoffen.

Kijk dus goed naar wat jouw lichaam nodig heeft. Hoe actief ben je en waar functioneer jij het beste op? Op basis daarvan kun je bepalen welk ontbijt jou beter voedt.