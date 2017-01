Het kan: spek krokant bakken in de magnetron

We vergeten weleens dat onze ouwe trouwe magnetron veel meer kan dan alleen ontdooien of kliekjes opwarmen. Wat dacht je van spek krokant bakken? Laat je koekenpan maar in de kast staan en gun je oven wat rust: we gaan bakken in de magnetron.

Geniaal: de magnetron is ook je beste vriend om binnen twee minuten een cake te bakken.

Het enige wat je extra nodig hebt is een paar velletjes keukenpapier. Pluspunt: keukenpapier absorbeert veel vet, waardoor je spek dus minder vet wordt, maar niet minder knapperig.

Bekijk de video:

Vieze geuren en restjes in je magnetron? Zo maak je hem weer stralend schoon, zonder het gebruik van schoonmaakmiddelen.