Dit wist je nog niet over de afhaalchinees

Ondanks het wat smoezelige imago van dit ouderwetse fenomeen, smachten we allemaal weleens naar een babi pangang of tjap tjoy.

Als je de volgende keer op je bestelling zit te wachten, sta dan even stil bij deze feitjes in plaats van in de leesmap te duiken:

Het allereerste Chinese restaurant

In 1920 werd het allereerste Chinese restaurant in Nederland geopend; Cheung Kwok Low in Rotterdam. In 1960 telde Nederland 225 Chinese restaurants en begin 2014 waren dat er maar liefst 2300.

Chinese Muur

Uit een analyse door NRC Q van tweeduizend oosterse restaurants (2014) blijkt dat er vijftien restaurantnamen zijn die vaker dan tien keer in Nederland voorkomen.

De meest populaire? Kota Radja (44x), De Chinese Muur (41x), Lotus (39x), Azië (37x), De Lange Muur (31x) en Peking (31x).

1.214 restaurants hebben wél een unieke naam: de meest hilarische namen vind je hier.

Babi Pangang

Bekende gerechten als babi pangang en foe yong hai zijn niet authentiek Chinees. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de Nederlanders die in de jaren 40 en 50 terugkeerden uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië en graag oosters wilden eten. Veel Chinese eethuizen gingen zich toen ‘Chinees-Indisch’ noemen.

Jaren tachtig

Vooral in de jaren tachtig was ‘de Chinees’ populair. Begin jaren tachtig telde ons land maar liefst 1916 Chinese restaurants: goed voor een derde van alle restaurants in Nederland.

Elk dorp had in het centrum op een gegeven moment wel een restaurant waar de tekst ‘Chin.-Ind. Rest’ in rood-gele letters op prijkte. Daarna ging het snel bergafwaarts met de populariteit van de traditionele afhaalchinees.

All you can eat-restaurants bleken de redding, maar zint eer ge begint: ze nemen je in de maling zonder dat je het door hebt.

Aquariua

Vroeger stonden in vrijwel elk Chinees restaurant aquaria met exotische vissen. Dat had te maken met het volksgeloof (feng shui) dat vissen stromingen in het energieveld opwekken, wat tot geluk en zakelijk succes zou moeten leiden.

Inmiddels geloven steeds minder Chinezen hierin, dus de aquaria zijn op hun retour.