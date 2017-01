Zo merk je aan je lijf dat je minder zout moet eten

Aan deze kortetermijnsymptomen kun je merken dat je bent uitgeschoten met het zoutvaatje.

Je ringen zitten te strak

Je bent niet aangekomen, dus waarom lijkt het alsof je ringen ineens twee maten te klein zijn? De kans is groot dat je handen en vingers zijn opgezwollen door het vasthouden van vocht, dat weer een gevolg kan zijn van een te grote zoutinname.

Je mond is droog

Heb je het gevoel dat je net een stel watjes hebt gegeten? Na het eten van zoutrijk voedsel voelt je lichaam dat je zout-water balans niet in orde is. Als gevolg hiervan sturen je hersenen dorstsignalen om ervoor te zorgen dat je meteen begint te drinken.

Je moet vaak plassen

Het drinken van teveel water is niet de enige reden waarom je non-stop moet plassen. Ook het eten van teveel zout kan dat effect hebben. Wanneer je natriumrijk eten verslindt, draaien je nieren overuren om het teveel aan zout te verwerken. Hierdoor moet je uiteindelijk meer dan normaal plassen.

Je hoofd bonkt

Je denkt misschien niet direct dat de zoute chips die je net hebt gegeten, iets te maken kan hebben met een kloppende hoofdpijn. Maar onderzoek doet anders vermoeden: van de volwassenen die 3,5 gram zout per dag aten, had bijna een derde meer hoofdpijn dan degenen die die slechts 1,5 gram zout per dag binnenkregen.

Je bent warrig

Royaal uitschieten met het zoutvaatje kan voor uitdroging zorgen. En als je uitgedroogd bent, kan dat je vermogen om helder na te denken negatief beïnvloeden.

En zo los je het snel op

Het maakt niet uit met welke teveel-aan-zout-symptomen je dealt, de oplossing is meestal hetzelfde: verminder je zoutinname door te bezuinigen op bewerkte voedingsmiddelen en drink meer water. Hierdoor komt je lichaam weer terug in balans.

Probeer vervolgens, zodra je deze balans bereikt hebt, je zoutinname onder controle te houden en hou het voortaan bij maximaal zes gram zout (gelijk aan 2,4 gram natrium) per dag.