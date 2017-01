Dit gebeurt er als je een maand geen alcohol drinkt

Meer dan je misschien zou denken, want 'een borreltje doen' beïnvloedt meer dan alleen je gemoedstoestand de volgende ochtend.

Experts verklaren: dit is waarom je honger hebt na een avondje doorzakken.

1. Kiloknallers

Hoewel veel drankjes echte caloriebommen zijn, is alcohol vaak het laatste wat we opgeven wanneer we aan de lijn zijn. Wie wel dapper genoeg is om de drankjes te laten staan, zal in no time merken dat het afvallen een stuk vlotter gaat.

Eén glaasje wijn bevat namelijk al zo’n 130 calorieën, tel maar na hoeveel extra je er binnenkrijgt op een gemiddelde gezellige avond met vrienden.

2. Minder hongerig

Het skippen van alcohol scheelt een hoop calorieën en leidt vaak tot gewichtsverlies, maar da’s waarschijnlijk niet de enige reden dat je je riem snel een gaatje strakker kunt doen.

Grote kans dat je namelijk ook behoorlijk minder snackt nu je de drank laat staan. Slechts twee glazen stimuleren je eetlust al, waardoor je gemiddeld zo’n dertig procent meer eet dan normaal.

Toch drinken, maar zorgen dat je er minder last van hebt? Dit eten is de perfecte bodem voor een avondje stappen.

3. Slapen als een roos

Met een paar drankjes op val je doorgaans als een blok in slaap. Toch zorgt drank voor allesbehalve een goede nachtrust. Alcohol zorgt er namelijk voor dat je minder diep en minder rustig slaapt.

Zonder drank op stap je ’s morgens gegarandeerd fitter en scherper uit bed.

4. Stralende huid

Het drinken van alcohol zorgt voor meer vochteverlies en meer toiletbezoekjes. Een tekort aan vocht in je lichaam kan daarom een droge en grauwe huid tot gevolg hebben. Sla de drank even over en je straalt als nooit tevoren.

En last but not least profiteert ook je portemonnee van een tijdje niet drinken. Drank is nu eenmaal duurder dan een glaasje Spa rood. En zeg nou eerlijk, met een ijsblokje en een schijfje citroen ziet dat er toch ook heerlijk uit?