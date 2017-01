Zo verdwijnt je buikvet als sneeuw voor de zon

Je bent vastbesloten: die extra kilo’s gaan er dit jaar echt af. Maar wat als je je uitslooft in de sportschool, let op je voeding en toch niet van dat vervelende buikvet afkomt? Dan hebben wij de oplossing voor je. Voeg deze producten toe aan je dieet en die gedroomde strakke buik komt steeds dichterbij.

1. Start met havermout

Regelmatig last van fikse snacktrek halverwege de ochtend? Begin je dag eens met een grote kom havermout. Het vult goed en houdt je bloedsuikerspiegel stabiel. Blijf ver weg van varianten met toegevoegd suiker, deze hebben een averechts effect.

2. Tik een eitje

Eieren bevatten vitamine B12, welke je lichaam hard nodig heeft om vet om te zetten in energie. Wetenschappers van de Louisiana State University stellen bovendien dat wie elke dag ontbijt met eieren, meer gewicht verliest dan degene die gaat voor een boterham. Heb je een hoog cholesterol? Raadpleeg dan eerst je dokter.



3. Eet pindakaas

Ja, jouw favoriete broodbeleg is ook nog eens goed voor je taille. De niacine in pindakaas stimuleert je spijsvertering en helpt een opgeblazen buik tegen te gaan. Voordat je het goedje uit de pot lepelt: pindakaas is natuurlijk rijk aan vet, houd het daarom bij maximaal 2 eetlepels per dag.

4. Strooi met Parmezaanse kaas

Kaas eten om buikvet te verliezen, wie wil dat niet? Parmezaanse kaas bevat, ten opzichte van andere kaassoorten, weinig calorieën. Daarnaast is het rijk aan calcium. Volgens wetenschappers van de University of Wisconsin activeert laatstgenoemde de hormonen in je lichaam die vet verbranden. Overdrijf ook hier weer niet: strooi een bescheiden handje over je pasta of salade.