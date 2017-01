‘Lager gewicht en gezonder BMI door vaker te eten’

Wie minder maaltijden nuttigt, eet vaker meer later op de dag en neemt daar dan eerder een alcoholisch drankje bij.

"Beide factoren hebben een hogere Body Mass Index (BMI), de gemeten verhouding tussen je gewicht en lichaamslengte, tot gevolg", aldus de onderzoekers van Journal of the Academy of Nutrtion and Dietetics.

More is less

Gedurende de dag meerdere maaltijden eten, leidt doorgaans tot een grotere inname van gezondere producten met minder calorieën.

"Per maaltijd lijkt dat weinig uit te maken, maar opgeteld krijg je gedurende de dag toch een hoop minder calorieën binnen, wat op den duur weer kan zorgen voor een lager, gezonder BMI", leggen de onderzoekers uit.

Door vaker te eten, stil je je honger, waardoor je op andere momenten minder snel zwicht voor ongezondere happen die je voor handen hebt. Ook kies je dan eerder voor gezondere, voedzame happen.

Dat scheelt een slok op een borrel

Uit het onderzoek, gebaseerd op de gemeten gegevens van in totaal 2385 volwassenen, blijkt dat de mensen die in 24 uur tijd minder dan vier keer eten gemiddeld een BMI van 29.0 hebben en dagelijks zo’n 2472 calorieën binnenkrijgen.

Bij mensen die zes of meer keer eten op een dag was het gemiddelde BMI 27,3. Zij kregen zo’n 2129 calorieën binnen.

Obesitas-epidemie

Voor de opheldering: een BMI tussen de 20 en 25 wordt gezien als ‘gezond’, tussen de 25 en 30 als 'overgewicht' en bij een BMI van 30 of hoger wordt gesproken van 'obesitas'.

Volgens de onderzoekers zou het aanpassen van iemands eetpatroon naar meerdere kleine maaltijden per dag mogelijk "een belangrijke manier kunnen zijn om de obesitas-epidemie aan te pakken".