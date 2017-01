Deze vier exotische fruitsoorten moet je proberen

Jarenlang kreeg exotisch fruit uitsluitend een plek in ietwat tuttige fruitmanden. Maar met de trend van kleurrijke smoothie bowls en de combinatie van zoet en hartig in gerechten zie je de vruchten ineens overal.



Deze 11 heerlijke, gezonde recepten met exotisch fruit moet je echt proberen.



CookLoveShare zet de lekkerste, meest bijzondere exemplaren voor je op een rij. Heb jij ze al geprobeerd?

1. Granaatappel

Deze frisse, zoetzure vrucht zit vol vitamine C, kalium en antioxidanten. Daarmee heeft het eten ervan een ontstekingremmende werking en helpt hij bij het verlagen van je bloeddruk. Leuk feitje: binnen het boeddhisme is de granaatappel één van de drie gezegende vruchten. De granaatappel zou geconcentreerde levenskracht bevatten en wordt gezien als een teken van vruchtbaarheid.

Zo haal je makkelijk de pitjes uit je granaatappel.

2. Cherimoya

Een tropisch B-vitaminebommetje die ondanks z’n romige en volzoete smaak weinig calorieën bevat. Vol vitamine B (in 100 gram zit 20 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan B6) en daarmee onder andere goed voor je brein. Let op: de pitten zijn giftig en dus niet eetbaar. Lekker om zo uit te lepelen.

3. Kaki

Kaki lijkt op een vierkante tomaat, maar heeft een lekkere, zoete smaak. Handig: er zitten geen pitjes in. Schil hem niet, want uit onderzoek blijkt dat de sterke antioxidant proanthocyanidine in de schil het verouderingsproces vertraagt. Kijk, dat willen we. Lekker in een fruitsalade of door je smoothie.

4. Pitahaja

Deze bijzondere vrucht wordt ook wel pitaja of drakenfruit genoemd. Prachtig van kleur (felroze met gifgroen) en als je hem opensnijdt, is het feest compleet: wit of roze vruchtvlees vol kleine zaadjes. Bevat een grote concentratie antioxidanten zoals betacaroteen en lycopeen. Heerlijk in een fruitsalade, door een smoothie bowl en zelfs in een taart.