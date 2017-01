Stoppen met roken? Dit eten helpt

Met de juiste voeding en snacks zorg je ervoor dat serotonine, het gelukshormoon dat wordt geactiveerd door nicotine, op een andere manier wordt aangemaakt. Zo krijg je minder last van die ontwenningsverschijnselen.

Vertraagde spijsvertering

Je energieverbruik en daardoor ook je spijsvertering werkt iets sneller door nicotine. Door na het stoppen gedurende de dag kleine beetjes te eten in plaats van een paar grote maaltijden, verklein je het risico op veel aankomen.

Slapeloosheid

Vlak nadat je gestopt bent, kun je onrustige nachten hebben waarin je de doordrenkt van het zweet de gekste dingen droomt. Het eten van zalm, een handje ongezouten amandelen en banaan kan je een betere nachtrust bezorgen.

Deze voedingsmiddelen moet je juist níet eten voordat je gaat slapen.

Hoofdpijn

Je lijf ontgift nadat je stopt en dat kan fikse hoofdpijn veroorzaken. Veel water drinken en matigen met koffie en frisdrank kan helpen. Daarnaast helpen B-vitaminen, deze vind je onder meer in noten, zaden, ei, bonen, kip en sinaasappel.

Vergeet pijnstillers en duik de keuken in: ook dit eten kan hoofdpijn en migraine helpen voorkomen.

Depressie

Doordat je geen constante stroom van serotonine meer krijgt van de nicotine, kun je je neerslachtig voelen. Met deze voedingsmiddelen krijg je dat gelukshormoon op een andere manier binnen: donkere chocolade, erwten, bonen, rijst, ei, tonijn en zalm.

Snacktrek

Na het stoppen is de verleiding groot om iets anders in je mond te stoppen. Deze snacks zijn lekker zonder dat je ze meteen op je heupen hoeft te plakken: zelf gepofte popcorn met paprikapoeder, kaneel, of Italiaanse kruiden, ‘frietjes’ van wortel, paprika en komkommer met dip of – dé snacktip voor gestopte rokers – zonnebloempitten.

Wees ook niet te streng voor jezelf. Stoppen is al moeilijk genoeg. Dus heb je een keer zin in die chips of een paar blokjes kaas: lekker doen.