Snoepverslaafd? Meekijken in de fabriek is de remedie

Wellicht brengt deze video daar verandering in.

Met je neus op de feiten

De korte film van de Belgische filmmaker Alina Kneepkens brengt perfect in beeld hoe gummiberen, winegums en ander snoepgoed met gelatine als hoofdingrediënt gemaakt worden.

Alleen in plaats van te beginnen bij het begin, spelen de beelden van Kneepkens achterstevoren af. Zoetekauwen, wees gewaarschuwd: it ain’t pretty.

Die gelatine, een bindmiddel, wordt vaak gemaakt van vel en botten van varkens. Veel mensen weten dat wel, maar vergeten dat voor het gemak tijdens een snoepbui. Toch zijn ‘weten’ en ‘zien’ twee verschillende dingen.

Niet voor de zwakke maag

De korte film maakt deel uit van een serie korte documentaires – geen geschikt voor mensen met een zwakke maag - over hoe ons voedsel gemaakt wordt.

Zo liet ze ook zien hoe bloedworst en konijn met pruimen, een typisch Belgisch gerecht, gemaakt worden.