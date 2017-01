Dit zijn de gezonde foodtrends voor 2017

Ja, in 2017 gaan we weer op de gezonde toer, maar we gooien het over een iets andere boeg.



Extreme diëten? Dit jaar kiezen we liever voor iets minder, maar lekker gevarieerd eten. Koolhydraten compleet schrappen uit je dieet? Inmiddels weten we dat ze, zolang je kiest voor de goede varianten, prima voor je gezondheid zijn.



Foodplatform CookLoveShare zocht uit hoe we in 2017 aan een gezond en fit lichaam gaan werken.

1. Groenten graag

En dan hebben we het niet over een karige salade bij een lap vlees waar je u tegen zegt. Nee, groenten krijgen in 2017 de glansrol. Vergeten groenten zijn niet meer vergeten en bij het plannen van onze avondmaaltijd beginnen we met het kiezen van, juist, het groenvoer.

2. Pasta van bonen

Al zijn we op dieet, wie kan zich een leven zonder pasta voorstellen? Dat blijven we dus lekker eten in 2017. Na ons te hebben gewaagd aan volkoren en glutenvrije mais-, rijst- en boekweitpasta, gaan we nu voor graanvrije pasta gemaakt van eiwit- en vezelrijk bonenmeel. Van linzenpasta tot fusilli van kikkererwten: niets is te gek.

Steeds meer mensen kiezen ervoor niet langer vlees, vis en zelfs geen enkel dierlijk product meer te eten.

3. Vegan

Plantaardig eten is hip. Minder dierlijke producten eten is goed voor het milieu, dierenwelzijn en voor onszelf. We schrappen vlees, vis, zuivel en eieren daarom steeds vaker van het menu. Dit kan, maar hoeft niet altijd rigoureus: ook doorgewinterde vleeseters laten dat biefstukje vaker links liggen.

4. Beautydrankjes

In 2017 drinken we liters water, gewoon uit de kraan. Saai? Valt mee: met schijfjes citroen, gember, komkommer of een handje blauwe bessen wordt het een feestje. Onderweg? Dan halen we een drankje met macapoeder voor extra energie of eentje met appelciderazijn, reinigen we meteen ons lichaam.