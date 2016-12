Spicy eten en bier: dit zijn de foodtrends van 2017

We zetten alvast een paar opvallende foodtrends voor je op een rij. Lees hier hoe ook de poké bowls en maaltijdboxen 2017 gaan veroveren.

Spicy

Sriracha, hete salsa’s van chipotle of habanero; de pittige sauzen waren in 2016 al niet aan te slepen en deze trend zet in 2017 door.

En nee, het zijn niet meer alleen foodfestivals waar deze producten worden gebruikt: we willen ze allemaal in ons keukenkastje hebben staan.

Dat 2016 een spicy jaar was, bewijst ook de Carolina Reaper Madness. Dit is de allerheetste chips ter wereld en werd afgelopen jaar gelanceerd.

Deze smaakpapilverzengende creatie is zo heet dat hij per stuk is verpakt, in een metaforisch doosje in de vorm van een doodskist. Zou er komend jaar nog een hetere variant op de markt komen?

Bekijk hier de reactie van mensen als ze de heetste chip op aarde voor het eerst proeven.

Bier voor iedereen

Bier drinken mannelijk? Nee hoor, inmiddels drinken vrouwen net zo lief een biertje als mannen. Waar deze trend vandaan komt? Onze liefde voor ambachtelijke producten.

De kleine brouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond en er zijn steeds meer speciale bierfestivals. Ode aan het (speciaal)biertje.

Goed nieuws voor bierdrinkers: de sleutel naar een gezond hart zou kunnen liggen bij een dagelijks pilsje.