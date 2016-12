Met deze tips raak je die kerstkilo's zo weer kwijt

Natuurlijk weten we wel hoe we die kerstkilo’s weer kwijtraken - stoppen met snaaien en iets meer gaan bewegen - maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, heeft foodplatform CookLoveShare een aantal bijzonder fijne tips op een rij gezet. Je moet toch ergens beginnen…

1. Minder met frisdrank en alcohol

Vervang een glas cola door een kop thee, of leuk een watertje op met een schijfje citroen. En kun je echt niet zonder een wijntje? Ga dan voor rood in plaats van wit.

2. Slaap langer

Nachtrust is erg belangrijk voor het kwijtraken van decemberkilo’s. Wist je dat je met één extra uur slaap per nacht wel 7 kilo per jaar kunt afvallen?

3. Eet langzamer

Door iedere maaltijd snel naar binnen te schrokken, eet je al snel meer dan nodig. Eet, kauw, proef en slik langzaam. Je zit zo sneller vol en geniet bovendien ook veel meer van je maal.

4. Ga voor een ander maatje

Het klinkt raar, maar schijnt écht te werken: eet van een lunchbord in plaats van een dinerbord en je eet automatisch minder. Drinken uit lange, dunne glazen in plaats van korte, brede heeft hetzelfde effect.

5. Ga voor goede koolhydraten

Maak onderscheid tussen goede en slechte koolhydraten. Ga bijvoorbeeld voor volkoren-varianten van brood en pasta, en eet meer bladgroenten, fruit, peulvruchten en noten.