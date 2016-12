Zijn je bananen te rijp? Dit kun je er nog mee

Ook lekker: gooi ‘m in de blender en zet dat dan een nacht in de koelkast. Een handje havermout erbij of nootjes: zalig als ontbijt.

Dat bananen soms te snel bruin worden, is een van de dingen waar we mee moeten leven. Gelukkig, met deze even briljante als simpele keukentruc vertraag je het bruiningsproces aanzienlijk waardoor ze veel langer vers en geel blijven.

Toch zet je zelfs met té rijpe bananen iets heerlijks op tafel. Deze zijn namelijk perfect als mengsel voor pannenkoeken of voor het bakken van een overheerlijk bananenbrood zoals deze met dadels, amandelen en kaneelroom:

Wist je trouwens dat je bananen waarschijnlijk al heel je leven verkeerd schilt? Zie hier hoe het wel moet.