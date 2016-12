Dit onorthodoxe kerstdiner zet Fred van Leer op tafel

Wat blijkt? Met name stylist Fred van Leer (40) verrast zijn gasten jaarlijks met een onorthodox diner. “Mijn huis zit elk jaar tijdens kerst vol met een mannetje of vijftien”, aldus Fred.

“Twee jaar geleden bestelde ik achttien grote pizza’s en vorig jaar Chinees. Wat het dit jaar wordt, mag nog niemand weten, maar ik verklap het hier vast: ik ga kip- en varkensshoarma bestellen met heel veel pitabroodjes kaas.”

'Wat gaat er nu weer komen?'

“Ik haal altijd de mooiste wijnen en sterke drank in huis, en zorg voor lekkere hapjes en kazen. Om een uur of negen denken mensen: ‘Wat gaat er nu weer komen?’ En dan komt er shoarma.”

Volgens Fred vindt iedereen dat lekker, maar dat is niet de enige reden om voor een bestelmaaltijd te kiezen.

“Ik heb geen zin om de hele dag in de keuken te staan en het geeft zo’n rommel in huis. Ik hou daar niet van en mijn werkster is de volgende dag vrij. Dus nee, ik hou het simpel, maar wel met beeldig servies en gouden bestek.”

Net als Fred een stress-vrije kerst? Met deze 9 tips lukt het je.

Nét als bij onze oosterburen

Ook bij presentatrice Tanja Jess (49) en zanger Charlie Luske (38) thuis gaat het er nét even anders aan toe dan de meeste Nederlanders gewend zijn.

Wel draait het er volledig om traditie, maar omdat Tanja van Duitse komaf is, doen ze alles zoals onze oosterburen.

“Kerst vieren we heel traditioneel bij mijn familie thuis met vleesfondue. Dat klinkt een beetje saai, maar wij vullen dat altijd aan met heerlijke salades en lekkere sausjes. Heel feestelijk en gezellig”, aldus Tanja. “Aan toetjes doen we niet.”

Wat? Dat vinden we even schrikken, tót we horen dat er ’s middags al een taartenfestijn wordt gehouden. “Rond een uur of vier hebben we Kaffee und Kuchen, ook een traditie. Er staan dan allerlei soorten gebak en taartjes op tafel."

"En dan is niet, zoals in Nederland, één koekje en de trommel gaat weer dicht. Je moet van alle taarten wel een stuk proeven.”

Lees hier wat andere BN’ers onder wie Gers Pardoel en Daphne Deckers hun gasten voorschotelen met Kerst.