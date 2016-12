Veel ziekenhuisrekeningen pas na maanden of jaren verstuurd

Bijvoorbeeld het verhaal van Rob uit de Consumentengids van januari. Op 31 augustus van 2016 valt bij hem een rekening van zijn zorgverzekeraar PNOzorg van ruim 722 euro op de mat, die hij binnen drie weken moet betalen.

“In eerste instantie wist ik niet eens waarvoor de rekening was, maar het bleek om een nota van het VU- ziekenhuis te gaan waar ik begin juni 2015 voor een onderzoek was geweest.” Ruim vijftien maanden geleden dus. Rob moet het hele bedrag betalen, omdat hij in 2015 een vrijwillig eigen risico van 875 euro had.

“Daar reken je niet meer op”, aldus Rob. En hij is niet de enige. Als in de Consumentengids van oktober een oproep staat aan leden om hun ervaringen te melden met late ziekenhuisrekeningen, stroomt de mailbox vol en bellen veel leden het Adviescentrum van de Consumentenbond.

Moeilijk te controleren

Het in rekening brengen van het eigen risico is de belangrijkste reden waarom het voor consumenten zo vervelend is dat de ziekenhuisrekening laat komt. Bovendien is het controleren van een ziekenhuisrekening van een jaar geleden knap lastig. Wie weet nog precies wat er toen allemaal gebeurd is?

Meestal komt de factuur een half jaar tot een jaar na de behandeling. Een aantal consumenten meldt dat ze nota’s hebben ontvangen van ziekenhuisbehandelingen van twee tot drie jaar geleden. H. Notermans meldt op de community van de Consumentenbond nog een ander probleem: de zorgverzekeraar verwacht dat je binnen twintig dagen enkele honderden euro’s eigen risico ophoest terwijl het ziekenhuis er maanden over doet om de rekening te versturen.

Omdat de heer Notermans niet gebruikmaakt van automatische incasso, mag hij ook geen betalingsregeling afspreken voor dit bedrag. Wat de Consumentenbond betreft is dit meten met twee maten.

Denk je erover om over te stappen van zorgverzekering? De zorgvergelijker kan jou helpen de juiste keuze te maken.