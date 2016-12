Tien feiten en fabels over zorgverzekeringen

1. Samen op één polis is beter.

Fictie.

Niet per se: als je partner andere zorg nodig heeft, kan het slimmer zijn om een andere zorgverzekering af te sluiten, misschien zelfs bij een andere verzekeraar. Zo voorkom je dat één van jullie over- of onderverzekerd is.

2. Collectief is goedkoper

Fictie.

Niet altijd. Het ligt eraan voor welke polis het bedrijf of de patiëntenvereniging heeft gekozen. Ondanks de korting kan de premie van een dure collectieve polis hoger uitkomen dan die van een zelf uitgezochte verzekering die bij je past.

3. Het maakt niet uit op welke polis mijn kind staat

Fictie.

Je kind is tot 18 jaar sowieso gratis meeverzekerd. Maar het maakt wél uit op welke polis je kind staat. Je kind heeft namelijk dezelfde dekking als die van de ouder waarbij het staat ingeschreven. Schrijf daarom je kind in bij de ouder met het meest uitgebreide zorgpakket, zodat het recht heeft op de meeste vergoedingen.

4. Alles blijft in 2017 hetzelfde, ook als ik niets aan mijn verzekering verander

Fictie.

Nee, daar kun je niet zomaar van uitgaan. Veel mensen houden hun oude zorgverzekering aan, omdat het een vertrouwd gevoel geeft. Helaas kan dat een valse geruststelling zijn. Zorgverzekeraars kunnen namelijk ieder jaar hun pakketten wijzigen. Niet alleen de premie, maar ook de inhoud van je (aanvullende) zorgverzekering kan anders zijn dan je verwacht. Ook kan het voorkomen dat je zorgverzekeraar opeens geen contract meer heeft met je zorgverlener. Bekijk dus elk jaar nauwkeurig de polisvoorwaarden .

5. Een bezoek aan de huisarts kost je niks

Feit.

Dit klopt. Van een consult bij je huisarts merk je niets in je portemonnee. Maar let op: geeft je huisarts een verwijzing mee voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek, of een verwijsbrief voor een medisch specialist of een medicijnrecept, dan vallen die zaken niet onder het huisartsconsult en daarvoor kan wel je eigen risico aangesproken worden.

6. Een basisverzekering is altijd en overal hetzelfde

Fictie

De inhoud van het basispakket is inderdaad wettelijk vastgesteld en in principe bij alle verzekeraars hetzelfde. Maar dat is niet het hele verhaal. Er zit namelijk wél verschil in de manier waarop je verzekerde zorg vergoed kunt krijgen. Er bestaan vier varianten.

Met de restitutiepolis, die vaak het duurst is, kun je zelf je zorgverlener kiezen en krijg je de zorgkosten vergoed tenzij het bedrag excessief hoog is. Met de iets goedkopere naturapolis vergoedt je verzekeraar alleen het bedrag als er een contract is afgesloten met de zorgverlener waar je onder behandeling bent geweest.

Ga je naar een zorgverlener die niet-gecontracteerd is, dan betaal je een deel van de kosten zelf. Dan is er ook nog de combinatiepolis, een mix van de bovenste twee. Of je kiest voor het laatste type, de budgetpolis. Dan betaal je vaak het minst, maar kun je bijvoorbeeld niet bij alle ziekenhuizen terecht.

7. Ik word sowieso geaccepteerd voor een basisverzekering

Feit

Voor de basisverzekering maakt het niet uit of je oud bent of jong, man of vrouw, gezond of ziek; iedere zorgverzekeraar is verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering.

8. Bij een nieuwe zorgverzekeraar moet ik eerst door een medische selectie voor een aanvullende zorgverzekering

Fictie

Het klopt dat zorgverzekeraars niet verplicht zijn om iedereen te accepteren voor aanvullende verzekeringen. Maar, als je een aanvullende verzekering wilt afsluiten, krijg je lang niet altijd te maken met een medische selectieprocedure. In de afgelopen jaren heeft een aantal zorgverzekeraars wel hun uitgebreide aanvullende pakketten versoberd. Alleen bij heel uitgebreide tandartsverzekeringen en een beperkt aantal aanvullende zorgpakketten kun je nog wel te maken krijgen met medische selectie.

9. Een machtiging is ook bij andere verzekeraars geldig

Feit

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en bepaalde hulpmiddelen moet je eerst toestemming vragen aan je zorgverzekeraar, dat wordt een machtiging genoemd. Heb je een machtiging voor bijvoorbeeld fysiotherapie of ziekenvervoer van je oude verzekeraar? Dan neemt de nieuwe verzekeraar die over. Informeer wel even bij je nieuwe zorgverzekeraar of de voorwaarden hetzelfde zijn.

10. Overstappen is gedoe, want dan moet ik overal wijzigingen doorgeven

Fictie

Met de zorgvergelijker maken we het zo gemakkelijk mogelijk voor je om zorgverzekeringen te vergelijken én die je ook direct kunt afsluiten. Een bijkomend voordeel is dat je ook weer goed op de hoogte bent waarvoor je komend jaar wel en niet verzekerd bent. Geef gelijk even aan dat je nieuwe zorgverzekeraar je oude zorgverzekering voor je opzegt, dat scheelt gedoe.

Tip: stap je minder dan twee weken voor het nieuwe jaar over? Stuur dan voor de zekerheid een mail met de opzegging naar je oude zorgverzekeraar. Je zorgverleners worden automatisch op de hoogte gehouden, ook als je van zorgverzekeraar verandert.