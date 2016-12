Deze zwangerschapskosten dekt de basisverzekering

Ik heb net mijn eerste echo gekregen bij de verloskundige. Vallen de kosten daarvan eigenlijk onder de basisverzekering?

Ja, die rekeningen gaan direct door naar de zorgverzekeraar. Dat geldt voor alle medische zorg rond de bevalling. Je eigen risico blijft bovendien ongemoeid. Met uitzondering van laboratoriumonderzoek, de kosten van vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling en medische nazorg na afloop.

Mooi, dus het 'pufklasje' waar ik me voor heb aangemeld, kost me ook niks?

Jawel. Een zwangerschapscursus wordt bijna nooit vergoed, ook niet als je aanvullend verzekerd bent voor bevalling en kraamzorg . Als je specifiek voor zwangerschapscursussen bent verzekerd, dan natuurlijk wel. Anders ben je gemiddeld rond de honderd euro kwijt aan een zwangerschapscursus.

Ik hoor goede verhalen over zogenaamde kraamhotels. Thuis bevallen zie ik niet zitten, maar poliklinisch bevallen is in mijn geval niet medisch noodzakelijk.

Als er geen medische noodzaak is om te bevallen in een ziekenhuis, ben je een wettelijke eigen bijdrage van 333,46 euro kwijt. Dan zou het kunnen lonen een aanvullende verzekering af te sluiten om onder die kosten uit te komen. Of je nu in een kraamhotel bevalt of poliklinisch in een ziekenhuis, maakt voor de prijs verder niet uit: sinds een paar jaar zijn die tarieven gelijkgesteld.

Wat krijg ik vergoed als mijn kind geboren is?

Je basisverzekering geeft recht op minimaal 24 en maximaal 80 uur aan kraamzorg vanaf de geboorte, verdeeld over tien dagen. Het aantal uur dat je vergoed krijgt is afhankelijk van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg (bij borstvoeding) of 45 uur aan kraamzorg (bij kunstvoeding).

Vanaf komend jaar ben je wel een eigen bijdrage kwijt van 4,30 euro per uur voor kraamzorg thuis en 17 euro per dag als je nog in ziekenhuis of kraamhotel verblijft, zonder medische indicatie. Daarom is het slim om uit te rekenen hoeveel extra premie je kwijt bent voor een aanvullende verzekering en of die wel nodig is.

Is mijn kind vanzelf meeverzekerd?

Niet vanzelf. Je moet je baby binnen vier maanden na de geboorte aanmelden bij de zorgverzekeraar om de zorgkosten met terugwerkende kracht vergoed te krijgen. Daarna is je kind gratis meeverzekerd. Bij zorg voor kinderen geldt geen eigen risico.

