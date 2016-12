Hier moet je op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering

Wat valt er allemaal onder de basisverzekering? En, wat heb ik komend jaar allemaal nodig? De Consumentenbond helpt je bij het maken van de juiste keuze.

Verzekeren is vooruitdenken

Om te beoordelen of het voordeliger voor je is om over te stappen, of dat je alleen je pakket hoeft aan te passen, is het slim om vooruit te kijken. Ben je van plan een wereldreis te maken? Of denk je aan gezinsuitbreiding? Is je hoortoestel aan vervanging toe? Het kan zijn dat de therapeut die je dit jaar bezocht, voor het komend jaar geen contract met je verzekeraar afsluit.

Of stel: je hebt de klachten aan je rug of schouders nu beter onder controle. Heb je straks dan weer 36 vergoede fysiotherapiebehandelingen nodig, of kom je met minder uit? Dit soort beperkingen of uitbreidingen van je pakket kunnen tientallen euro's per maand schelen.

Let op: zeg voor het eind van het jaar op!

Als je je nieuwe polis en pakket eenmaal hebt ontvangen, heb je tot en met 31 december de tijd om op te zeggen. Kies je voor die tijd ook een nieuwe, dan wordt je oude verzekering automatisch opgezegd door je nieuwe verzekeraar. Je hebt nog nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten, maar dan móet je wel de “oude” verzekering al voor 1 januari hebben opgezegd.

Zorg dat ie bij je past

Vergelijk aan de hand van deze checklist alle zorgverzekeringen in de Zorgvergelijker.:

· Hoe hoog wordt mijn premie ?

· Heb ik voldoende keuze in zorgverleners?

· Hoe hoog is mijn eigen risico?

· Wat wordt er vergoed?

· Verandert er iets in mijn situatie?

· Heeft mijn zorgverlener een contract met mijn verzekeraar afgesloten?

Krijg ik zorgtoeslag?

Wie een jaarinkomen van onder de 27.012 euro verdient (en minimaal 18 jaar is) heeft recht op zorgtoeslag Als je een toeslagpartner hebt, mag je samen niet meer dan 33.765 euro verdienen om zorgtoeslag te ontvangen. In deze gevallen stijgt de zorgtoeslag in 2017 met maximaal 2 euro per maand, maar in verband met de stijgende zorgpremies kan het zijn dat je erop achteruit gaat.

Onafhankelijke Zorgvergelijker

Met een onderwerp als dit komt er veel informatie op je af. Daarom heeft de Consumentenbond een handige vergelijkingstool voor je gemaakt, zodat je simpel en snel erachter komt welke zorgverzekering bij jou past. De Zorgvergelijker geeft je onafhankelijk advies. Geef je wensen op en ontdek welke verzekeraar het beste bij jou past. Want ook jij verdient de beste zorg.