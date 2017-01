Zo pak jij je goede voornemens weer op

Club Pellikaan opende afgelopen zomer haar deuren aan de Koninginneweg in Almere. Deze nieuwe sportclub, waar fitness tot 'the next level' wordt verheven zit in hetzelfde gebouw als trampolinehal Jumping Jack.

Geen saaie uurtjes op de loopband, maar groepslessen en fitness en training onder begeleiding van een Fitcoach. Afvallen? Samen bepaal je jouw doel en werk je aan je goede voornemens. En je sixpack.

Kies een sport die je leuk vindt

Sporten houd je langer vol als je iets doet wat je écht leuk vindt. Onmogelijk om iets te vinden wat bij je past? Niet bij Club Pellikaan!

Je werkt bijvoorbeeld aan je techniek en uithoudingsvermogen tijdens een boksles. Extra conditie bouw je op tijdens de spinninglessen. En wil je wat extra power? Dan kies je voor functioneel trainen, waarbij je traint met je eigen lichaamsgewicht, kettlebells of sandbags.

Aan het einde van de workout kun je in The Coffee Club relaxen met een goede kop koffie of een gezonde sandwich.

Ontspanning helpt bij je workout

Beweging is goed voor je lichaam, maar voldoende ontspanning is minstens zo belangrijk. Tijdens de populaire les 'Hot Yoga' kom je tot rust én werk je aan je lichaam.

In de met infrarood verwarmde zaal lopen de temperaturen op tot maar liefst 40 graden. Hierdoor verbrand je meer calorieën, worden je spieren soepel en voel je je meer ontspannen. Dé ideale workout om aan je lichaam te werken en tegelijkertijd je hoofd leeg te maken.

Wil jij een les uitproberen of een dagje komen trainen? Kijk voor meer informatie en een gratis proefles op www.clubpellikaan.nl/almere.