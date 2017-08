Klopp denkt dat Liverpool betere spelers kan aantrekken met CL-ticket

"Joepie, dit is waar we als club en team veertien maanden voor geknokt hebben", jubelde Klopp na de 4-2 winst in de return tegen Hoffenheim. Vorige week zegevierden de 'Reds' al met 1-2 in Duitsland.

"Wij wilden koste wat kost weer deel uitmaken van de Champions League, dus ik ben enorm blij dat we ons terecht gekwalificeerd hebben voor de groepsfase. We hebben onze droom uit laten komen en dat is fantastisch."

Liverpool had het bij de loting nauwelijks lastiger kunnen treffen, vond Klopp. "Hoffenheim was de zwaarst mogelijke tegenstander, samen met Napoli. Het waren twee ontzettend moeilijke wedstrijden."

Transfers

Klopp probeerde de euforie echter wel direct te temperen, want hij beseft dat zijn ploeg nog wat versterking nodig heeft met het oog op het Europese seizoen. Tot dusver mocht hij Mohamed Salah, Andy Robertson en Dominic Solanke begroeten op Anfield.

Daarom komt plaatsing voor de Champions League als geroepen, stelde de 50-jarige Duitser. "Dat heeft een enorm invloed op onze positie in de transfermarkt. Spelers waar wij mee praten zeggen altijd dat het pas interessant is als je in de Champions League speelt."

"Zelfs als je een contract van een speler wilt verlengen eisen ze weleens Champions League-voetbal. Dan denk ik altijd: het is jouw taak om dat samen met ons voor elkaar te krijgen. En dat hebben we nu dus gedaan. Top!"

Liverpool moet nog wel rekening houden met het vertrek van Philippe Coutinho. FC Barcelona is bereid heel diep in de buidel te tasten voor de spelmaker, maar de 'Reds' weigeren vooralsnog mee te werken aan een transfer van de 25-jarige Braziliaan.

Donderdagavond is de loting voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Liverpool begon het Premier League-seizoen met een gelijkspel bij Watford en een nipte thuiszege op het Crystal Palace van Frank de Boer.

​Bekijk de uitslagen in de Champions League