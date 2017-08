Liverpool en Sporting eenvoudig naar groepsfase Champions League

Liverpool, dat de afgelopen zeven seizoenen maar één keer de groepsfase van de Champions League haalde, had vorige week het uitduel al met 1-2 gewonnen.

De Premier League-club begon ijzersterk aan de returnwedstrijd. Na iets meer dan twintig minuten stonden de Engelsen met 3-0 voor dankzij doelpunten van Emre Can (twee keer) en Mohamed Salah. Voormalig sc Heerenveen-speler Mark Uth deed na bijna een half uur iets terug.

Na rust zette Roberto Firmino de thuisploeg op 4-1. Sandro Wagner deed tien minuten voor tijd nog iets terug: 4-2. Wijnaldum speelde bij Liverpool de hele wedstrijd.

Met Liverpool erbij is Engeland bij de loting donderdag in Monte Carlo met vijf clubs vertegenwoordigd. Ook Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur en Manchester United plaatsten zich. Hoffenheim mag verder in de groepsfase van de Europa League.

Dost

Dost won met Sporting Lissabon met 1-5 van het Roemeense FCSB, het voormalige Steaua Boekarest. Na het 0-0 gelijkspel in Lissabon was dit ruim genoeg om door te dringen tot de groepsfase van de Champions League.

De 28-jarige aanvaller, die afgelopen weekend al twee keer scoorde tegen Vitoria Setubal, was verantwoordelijk voor het vierde doelpunt. De Nederlandse international begon op de bank, maar mocht na een uur invallen.

De andere doelpunten van Sporting kwamen voor rekening van Seydou Doumbia, Marcus Acuna, Gelson Martins en Rodrigo Battaglia.

Sporting komt bij de loting in pot 4. Feyenoord is in dezelfde groep ingedeeld en kan derhalve de Portugese club niet als tegenstander treffen.

Waterman

APOEL Nicosia had aan 0-0 bij Slavia Praag voldoende. Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio hadden bij de Cypriotische ploeg een basisplaats. Bij APOEL werd trainer Mario Been eerder dit seizoen na amper twee maanden al ontslagen.

CSKA Moskou (2-0 tegen Young Boys), Qarabag (2-1 bij FC Kopenhagen) kwalificeerden zich eveneens voor de groepsfase van de Champions League.