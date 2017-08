Nice-trainer Favre baalt dat hij Balotelli niet veel eerder wisselde

"Mario speelde niet goed, ik had hem veel eerder moeten wisselen", aldus Favre op zijn persconferentie over Balotelli, die na 77 minuten onder gefluit van het thuispubliek van het veld moest bij het duel in de Allianz Riviera in Nice.

De thuisploeg verloor dinsdag met 0-2 van Napoli, nadat de heenwedstrijd in Italië al in een 2-0 nederlaag was geëindigd. Nice, in de vorige ronde te sterk voor Ajax, is daardoor uitgeschakeld in de Champions League en veroordeeld tot de Europa League.

Balotelli had een negatieve hoofdrol bij de eerste goal van Napoli. De Italiaanse spits werd vlak na rust door de arbitrage naar de kant geroepen omdat wat sieraden bedekt moesten worden, waardoor Nice met tien man stond toen José Callejon de 0-1 maakte.

"Ik weet niet precies wat er gebeurde bij de eerste goal, ik zag alleen dat er wat aan de hand was tussen Balotelli en de arbitrage", stelde Favre. "Maar ik moet eerlijk zijn: Mario was niet goed genoeg vanavond. Hij wekte niet de indruk helemaal bij de les te zijn."

Ondoenlijk

De Zwitserse trainer was een stuk positieve over aanwinst Sneijder, hoewel de Nederlander ook niet kon voorkomen dat Napoli de betere ploeg was in Zuid-Frankrijk.

"Wesley is net bij ons begonnen en doet het gewoon goed. Bij zijn debuut tegen Guingamp het afgelopen weekeinde was ik zeer tevreden over hem", aldus Favre.

"Maar hij heeft tot nu toe weinig gespeeld en getraind. Om er dan een paar dagen later tegen Napoli weer helemaal klaar voor te zijn is ondoenlijk. Deze wedstrijd kwam voor Wesley net iets te vroeg."