Sneijder in basis OGC Nice voor return tegen Napoli in play-offs CL

Sneijder maakte zaterdag al zijn debuut voor Nice, waar hij onlangs een contract voor een jaar tekende. De 33-jarige middenvelder stond aan de aftrap voor het competitieduel met En Avant de Guingamp (2-0) en werd vijf minuten voor tijd vervangen.

Tegen Guingamp stond Sneijder als linksbuiten geposteerd, maar in het thuisduel met Napoli begint de recordinternational van Oranje als aanvallende middenvelder achter spits Mario Balotelli. De Italiaan ontbrak net als Sneijder nog in de heenwedstrijd.

Bij Napoli begint Dries Mertens in de basis. De Belg was vorige week in Napels nog belangrijk voor zijn ploeg door het openingsdoelpunt te maken. Oud-Ajacied Arek Milik begint op de bank in de Allianz Rivera.

De wedstrijd tussen OGC Nice en Napoli begint om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.

Elia

Eljero Elia staat in de basis bij Istanbul Basaksehir, dat het in Spanje opneemt tegen Sevilla. De 30-jarige aanvaller was vorige week in de heenwedstrijd nog belangrijk door de 1-1 aan te tekenen in Istanbul.

Basaksehir verloor desondanks met 1-2 in eigen huis en moet dus minstens twee keer scoren in Sevilla om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.

