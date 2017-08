Sneijder loopt met Nice groepsfase Champions League mis

Nice had minstens twee keer moeten scoren tegen Napoli in de Allianz Riviera, aangezien de heenwedstrijd in Napels van vorige week al in een 2-0 zege was geëindigd voor de Italianen.

De Fransen, die in tegenstelling tot vorige week startten met Sneijder en spits Mario Balotelli, kwamen er echter net als in de heenwedstrijd niet aan te pas.

Napoli bleef simpel overeind en kwam drie minuten na rust ook op voorsprong. José Callejon werkte van dichtbij een voorzet van Marek Hamsik binnen. Na 89 minuten maakte Lorenzo Insigne definitief aan alle spanning een einde.

Bij Napoli speelde ex-PSV'er Dries Mertens de hele wedstrijd en bleef oud-Ajacied Arek Milik negentig minuten op de bank. Bij Nice speelde Sneijder de hele wedstrijd.

Elia

Net als Nice is ook het Istanbul Basaksehir van Elia komend seizoen veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League. De Turkse club had in de return tegen Sevilla niet genoeg aan een 2-2 gelijkspel, omdat de heenwedstrijd in Istanbul met 2-1 werd verloren.

Net als vorig week kwam Elia tot scoren voor Basaksehir, dat nog nooit het hoofdtoernooi van de Champions League bereikte. De 28-voudig Oranje-international tikte na zeventien minuten de openingstreffer binnen, maar Sevilla stelde na rust orde op zaken.

Sergio Escudero zorgde na 52 minuten voor de 1-1 en Wissam Ben Yedder zette de Europa League-winnaar van 2014, 2015 en 2016 een kwartier voor tijd weer op voorsprong.

Het werd nog even spannend toen Edin Visca na 83 minuten de 2-2 binnenwerkte, maar Sevilla hield stand en dwong met de remise een plek in de groepsfase van de Champions League af.

Maribor

Ook NK Maribor speelt dit seizoen in de groepsfase van het miljoenenbal. De Sloveense club had in de return tegen Hapoel Beer Sheva aan een 1-0 zege genoeg.

De heenwedstrijd van vorige week had Hapoel nog met 2-1 gewonnen. In de return zorgde Mitja Viler na een kwartier voor de enige treffer van de wedstrijd.

Olympiakos Piraeus won vorige week de heenwedstrijd tegen HNK Rijeka al met 1-0 en zegevierde ook in de return met die cijfers. Marko Marin tekende na 25 minuten voor de 0-1.

Celtic

Eerder op dinsdag stelde Celtic al deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League veilig door FC Astana in de return met 4-3 te verslaan.

De Schotten hadden het eerste duel van het tweeluik in de play-offs al met 5-0 gewonnen en reisden daardoor met een veilig gevoel af naar Kazachstan. Toch maakte de ploeg van manager Brendan Rodgers het zichzelf onnodig lastig.

De onfortuinlijke Celtic-verdediger Kristoffer Ajer was er dinsdag na een klein halfuur verantwoordelijk voor dat de spanning in het tweeluik met Astana weer enigszins terugkeerde door de bal achter zijn eigen doelman Craig Gordon, die Dorus de Vries op de bank hield, te werken.

Acht minuten later leek Scott Sinclair echter al weer een einde aan de Kazachse hoop te maken door de belangrijke uitgoal te maken. Niets bleek echter minder waar, want na rust sloeg Astana weer toe. Eerst was het Serikzhan Muzhikov die de thuisploeg weer op voorsprong zette en even later tekende Patrick Twumasi met twee goals zelfs voor een 4-1 stand.

Olivier Ntcham en Leigh Griffiths zorgden er in de slotfase voor dat Celtic alsnog met een draaglijker resultaat en een Champions League-ticket uit Astana kon vertrekken.

