Celtic plaatst zich ondanks nederlaag op halve kracht voor groepsfase CL

De Schotten hadden het eerste duel van het tweeluik in de play-offs woensdag al met 5-0 gewonnen en reisden daardoor met een veilig gevoel af naar Kazachstan.

Toch maakte Celtic het zichzelf nog onnodig moeilijk, maar de ploeg van manager Brendan Rodgers kon zich met gerust hart een 4-3 nederlaag veroorloven in de Astana Arena.

Daardoor gaan de 'Bhoys' donderdagavond weer de koker in voor de loting van de groepsfase. Vorig jaar bleek dat ook meteen het eindstation, want toen werden de Schotten laatste in een poule met FC Barcelona, Manchester City en Borussia Mönchengladbach.

Uitgoal

De onfortuinlijke Celtic-verdediger Kristoffer Ajer was er dinsdag na een klein halfuur verantwoordelijk voor dat de spanning in het tweeluik met Astana weer enigszins terugkeerde door de bal achter zijn eigen doelman Craig Gordon, die Dorus de Vries op de bank hield, te werken.

Acht minuten later leek Scott Sinclair echter al weer een einde aan de Kazachse hoop te maken door de belangrijke uitgoal te maken. Niets bleek echter minder waar, want na rust sloeg Astana weer toe. Eerst was het Serikzhan Muzhikov die de thuisploeg weer op voorsprong zette en even later tekende Patrick Twumasi met twee goals zelfs voor een 4-1 stand.

Olivier Ntcham en Leigh Griffiths zorgden er in de slotfase voor dat Celtic alsnog met een draaglijker resultaat uit Astana kon vertrekken en zich opnieuw mag opmaken voor deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

