Basaksehir verliest in CL ondanks goal Elia, Mertens helpt Napoli aan zege

Elia, die aan de aftrap stond bij Basaksehir, zorgde na 64 minuten spelen voor de 1-1 in Istanbul. De 28-voudig international gleed de bal op het drassige veld achter doelman Sergio Rico.

Met de 1-1 maakte Elia de vroege openingstreffer van Sergio Escudero ongedaan. Het slotakkoord was echter toch voor Sevilla, dat vijf minuten voor tijd weer op voorsprong kwam via Wissam Ben Yedder en zo een belangrijke uitzege boekte.

In de derde voorronde had Istanbul Basaksehir nog afgerekend met Club Brugge. Sevilla, dat vorig seizoen als vierde eindigde in Spanje, stroomde pas in de play-offs in. De Spanjaarden wonnen de Europa League in 2014, 2015 en 2016 en kwamen afgelopen seizoen uit in de Champions League.

De return in Sevilla staat over acht dagen op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Mertens

Mertens had met een treffer een cruciale bijdrage aan de 2-0 zege van Napoli op OGC Nice. De Belg omspeelde na dertien minuten keeper Yoan Cardinale en rondde vervolgens fraai af.

Napoli was stukken beter dan Nice, dat het moest stellen zonder aanwinst Wesley Sneijder (niet wedstrijdfit) en Mario Balotelli (geblesseerd). Het duurde echter pas tot de 70e minuut tot Napoli de marge vergrootte naar twee. Jorginho benutte een strafschop.

Vijf minuten voor tijd kreeg invaller Arek Milik nog een levensgrote kans op de 3-0, maar de volledig vrijstaande oud-Ajacied vergat de bal binnen te lopen.

Nice, dat in de derde voorronde nog over twee wedstrijden te sterk was voor Ajax, moet in de return veel werk verrichten om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.

Celtic

Celtic zette wel een reuzenstap naar de groepsfase door FC Astana uit Kazachstan met 5-0 te verslaan. Bij rust stond het 2-0, mede dankzij een eigen doelpunt van Evgeny Postnikov. Scott Sinclair trof aan het einde van de eerste helft en een kwartier na rust doel op Celtic Park.

James Forrest en Leigh Griffits vergrootten de marge in de laatste tien minuten naar vijf, waardoor de return van volgende week in Astana nergens meer om lijkt te gaan.

Hapoel Beer Sheva versloeg het Slowaakse NK Maribor met 2-1, terwijl Olympiakos met dezelfde cijfers de baas was over het Kroaatse HNK Rijeka.

Bekijk de uitslagen in de play-offs van de Champions League