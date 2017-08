Liverpool met één been in groepsfase CL na uitzege bij Hoffenheim

Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd mee. De Engelse club heeft volgende week woensdag aan een gelijkspel op Anfield genoeg om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Hoffenheim liet in de eigen Rhein-Neckar-Arena in het nabijgelegen Sinsheim in de twaalfde minuut een uitgelezen kans liggen om op voorsprong te komen. De Kroaat Andrej Kramaric miste een penalty die was toegekend door scheidsrechter Björn Kuipers.

Liverpool kwam na ruim een halfuur spelen wel tot scoren. De pas 18-jarige rechtsback Trent Alexander-Arnold liet doelman Oliver Baumann kansloos met een goed geplaatste vrije trap en maakte zo zijn eerste treffer voor de 'Reds.'

In de tweede helft ging Hoffenheim op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan een terecht wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Serge Gnabry kwam de ploeg die vorig seizoen vierde werd in de Bundesliga niet.

Uth

Het inbrengen van Mark Uth had wel het gewenste resultaat. De voormalig goalgetter van Heerenveen kwam in de zeventigste minuut in het veld en was drie minuten voor tijd trefzeker.

Aan de andere kant had Liverpool echter nogmaals toegeslagen, zij het met het nodige geluk. Een als voorzet bedoeld schot van James Milner werd door Havard Nordtveit van richting veranderd, waardoor de bal fraai in de bovenhoek plofte. De ongelukkige Noorse verdediger kreeg de treffer als eigen doelpunt op zijn naam.

Liverpool bereikte de afgelopen zeven seizoenen maar één keer de groepsfase van de Champions League. Voor Europees debutant Hoffenheim zou plaatsing voor het miljoenenbal een primeur betekenen.

Ebecilio

APOEL Nicosia heeft net als Liverpool een plaats in de groepsfase van de Champions League binnen handbereik. De kampioen van Cyprus, die eind vorige maand trainer Mario Been ontsloeg, won thuis met 2-0 van Slavia Praag.

De Nederlander Lorenzo Ebecilio speelde een belangrijke rol. De oud-Ajacied gaf bij zowel de 1-0 van Igor De Camargo als bij de 2-0 van Efstathios Aloneftis de assist.

Bij APOEL Nicosia stond Boy Waterman onder de lat. Bij Slavia zorgde basisspeler Mick van Buren, die in de rust werd gewisseld, voor de Nederlandse inbreng.

Dost

Bas Dost bleef met Sporting Lissabon thuis tegen Steaua Boekarest steken op 0-0. De clubtopscorer van het afgelopen seizoen stond in de basis, maar kon de Roemeense verdediging niet verschalken. Marvin Zeegelaar, die dicht bij een transfer naar Sevilla is, bleef bij de Portugese club buiten de selectie.

Ook Young Boys tegen CSKA Moskou leek op een doelpuntloos gelijkspel uit te lopen, maar door een knullig eigen doelpunt van Kasim Nuhu, die zijn eigen keeper in blessuretijd met een kopbal verschalkte, boekten de Russen toch een gelukkige 0-1 zege in Bern.

FC Kopenhagen ging in Azerbeidzjan met 1-0 onderuit tegen Qarabag. De Denen, die vorig jaar via de play-offs wisten door te dringen tot de groepsfase van de Champions League, kwamen een goal van Mahir Madatov in de 25e minuut niet meer te boven.

