Real Madrid verovert Europese Super Cup ten koste van United

Casemiro en Isco verzorgden de productie voor de titelverdediger in de Macedonische hoofdstad. Romelu Lukaku redde de Engelse eer. Voor de 'Koninklijke' was het de derde Super Cup in vier jaar tijd en de vierde in totaal (na 2002, 2014 en 2016).

Op de overwinning van Real viel lange tijd weinig af te dingen. Na een weifelend begin nam de equipe van trainer Zinedine Zidane het heft in handen, maar in de slotfase maakte Manchester United met een slotoffensief nog wel aanspraak op de gelijkmaker.

Real moest het lange tijd stellen zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller begon vanwege zijn deelname aan de Confederations Cup afgelopen zaterdag pas met trainen en kwam pas na 83 minuten binnen de lijnen tegen zijn voormalige werkgever.

Aan de overzijde deed manager José Mourinho, tussen 2010 en 2013 werkzaam voor Real Madrid, geen beroep op Daley Blind. De Nederlandse verdediger moest de hele wedstrijd vanaf de zijlijn toekijken in het warme en benauwde Skopje.

Casemiro

Zonder Ronaldo had Real het moeilijk in de beginfase, zonder dat dat tot grote kansen voor United leidde. Na een kwartier spelen werd het wel gevaarlijk voor het doel van de Engelsen, maar Casemiro zag zijn kopbal uiteenspatten op de lat.

In de 24e minuut was het wel raak voor Casemiro. De Braziliaanse middenvelder was attent na een subtiele voorzet van rechtsback Dani Carvajal en gleed de bal achter United-doelman David De Gea (1-0). Even later dacht Gareth Bale de marge te verdubbelen, maar de Welshman werd afgevlagd voor buitenspel.

Op een meer dan welkome drinkpauze en wat plaagstootjes na gebeurde er weinig meer in het restant van de eerste helft, waardoor Real met een verdiende voorsprong de kleedkamer op mocht zoeken in Macedonië.

Met Marcus Rashford voor de onzichtbare Jesse Lingard beet United na rust direct weer wat meer van zich af, maar toch was het Real dat in de 52e minuut de score uitbreidde naar 2-0. Isco en Bale scheurden de Engelse defensie open met een één-tweetje en het was de Spanjaard die kalm afrondde.

Aansluitingstreffer

Dat bleek voor de 'Red Devils' het startsein om op jacht te gaan naar de aansluitingstreffer en tien minuten na de goal van Isco hadden de Engelsen al succes. De van Everton overgekomen Lukaku was er als de kippen bij toen Keylor Navas een schot van Nemanja Matic losliet en tikte de 2-1 binnen.

United ging daarna ook nog naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar ondanks verwoede pogingen, het inbrengen van de Belgische stormram Marouane Fellaini en de nodige kansjes hield Real ternauwernood stand.

Daardoor begon de 'Koninklijke' het Europese seizoen voor de derde keer in vier jaar met een hoofdprijs. Vorig jaar moest Sevilla na verlenging buigen in het Noorse Trondheim (3-2) en in 2014 moest datzelfde Sevilla eraan geloven in Cardiff (2-0).