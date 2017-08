Wijnaldum en Liverpool loten Hoffenheim in play-offs CL

Liverpool moet op 15 of 16 augustus eerst naar Duitsland voor de heenwedstrijd tegen Hoffenheim. De return is op 22 of 23 augustus op Anfield Road. Liverpool eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League, Hoffenheim nam in de Bundesliga dezelfde positie op de ranglijst in.

Sporting Lissabon speelt eerst thuis tegen FCSB. De Roemeense club, die tot februari van dit jaar door het leven ging als Steaua Boekarest, rekende woensdag in de derde voorronde af met het Tsjechische Viktoria Plzen.

Istanbul Basaksehir trof het niet bij de loting. De nieuw club van Eljero Elia moet in een tweekamp Sevilla verslaan om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Turken spelen eerst thuis.

Basaksehir bereikte de laatste kwalificatieronde door deze week af te rekenen met het Club Brugge van Stefano Denswil, Ruud Vormer en Ricardo van Rhijn.

Het Franse OGC Nice, dat dankzij een late gelijkmaker in de Arena (2-2) woensdag Ajax uitschakelde, lootte Napoli als volgende opponent. Napoli is de nummer drie uit de Serie A van vorig seizoen.

Volledige loting play-offs Champions League:

Kampioenen

FK Qarabag (Aze)-FC Kopenhagen (Den)

APOEL Nicosia (Cyp)-Slavia Praag (Tsj)

Olympiakos Piraeus (Gri)-HNK Rijeka (Kro)

Celtic (Schotland)-FC Astana (Kaz)

Hapoel Beer Sheva (Isr)-Maribor (Slv)

Niet-kampioenen

Istanbul Basaksehir (Tur)-Sevilla (Spa)

Young Boys (Zwi)-CSKA Moskou (Rus)

Napoli (Ita)-OGC Nice (Fra)

Hoffenheim (Dui)-Liverpool (Eng)

Sporting Lissabon (Por)-FCSB (Roe)