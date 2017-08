Viergever zegt situatie rond Nouri verwerkt te hebben

"De wedstrijd tegen Nice staat voor mij in het teken van de uitschakeling voor de Champions League en veel minder in het teken van Nouri", zegt Viergever tegen NUsport.

Vooraf en tijdens het voorrondeduel tussen Ajax en OGC Nice (2-2) stonden de supporters stil bij het drama rond Nouri, die op het veld hartritmestoornissen kreeg en met ernstige en blijvende hersenschade in het ziekenhuis ligt.

"Het is ruim drie weken geleden gebeurd. In die zin heb ik het verwerkt, al kan ik natuurlijk niet voor mijn medespelers spreken", stelt de verdediger.

"Natuurlijk word je er elke dag nog mee geconfronteerd. Vandaag wist je dat er veel aandacht voor zou zijn, omdat het onze eerste thuiswedstrijd was sinds de gebeurtenissen. Daar moet je je op instellen."

Kippenvelmoment

Ajax begon woensdagavond slecht aan de wedstrijd en kwam al snel op een 0-1 achterstand. Kort voor de wedstrijd werden op de grote schermen in de Johan Cruijff Arena indrukwekkende beelden van Nouri getoond.

"De spelers hebben dat niet gezien, we zaten toen in de kleedkamer. Het heeft mij niet beïnvloed", aldus Viergever, die donderdag zijn 28e verjaardag viert.

In de 34e minuut gaf het publiek een ovationeel applaus voor Nouri, die met dat rugnummer speelde. "Dat was wel even een kippenvelmoment. Mooi dat de bal toen net uit was", zegt Viergever.

"Maar daarna moet de knop om, want je moet gewoon winnen. Voor en na de 34e minuut speelden we erg goed, dus dat applausmoment heeft geen invloed op ons gehad."

Ajax boog de 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar incasseerde een kwartier voor tijd toch de fatale gelijkmaker. "De pijp was ook wel leeg bij de meesten rond de 75e minuut", vindt de verdediger. "We zijn pas net bezig, door het gebeuren rond Nouri hebben we niet optimaal kunnen trainen. Fysiek is er nog ruimte voor verbetering."

Hoger podium

De linksbenige verdediger baalt er wel stevig van dat hij weer Champions League-voetbal misloopt met Ajax. "Het is heel erg", treurt de tweevoudig international van Oranje. "Daar gingen we vol voor."

"Vorig jaar hebben we zo'n mooi seizoen gehad in Europa. Dan wil je naar een hoger podium. Nu moeten we over twee weken weer aan de bak om Europa League af te dwingen. Dat worden ook weer geen gemakkelijke wedstrijden."

Ajax komt vrijdagmiddag bij de loting te weten welke club de tegenstander wordt in de play-offs voor de Europa League. De speeldata zijn 17 en 24 augustus.