Ajax-aanvoerder Veltman baalt van 'onnodige' tegentreffers tegen Nice

"Nu moeten we een voorronde spelen voor de Europa League, dat is niet wat je wil. Dit is weer een domper", aldus Veltman na het duel in de derde voorronde tegen Ziggo Sport.

Ajax speelde vorige week in Frankrijk met 1-1 gelijk tegen Nice en had woensdag in de eigen Johan Cruijff Arena dus genoeg aan een doelpuntloze remise, maar de Fransen kwamen na minder dan drie minuten al op voorsprong via Arnaud Souquet.

De Amsterdammers kwamen via goals van Donny van de Beek en Davinson Sanchez binnen het uur wel op 2-1, maar tien minuten voor tijd bezorgde Vincent Marcel Nice een plek in de play-offs van de Champions League door de 2-2 te maken.

"Die twee tegengoals waren onnodig", oordeelde Veltman, die sowieso niet tevreden was over hoe Ajax verdedigde in de Arena. "Niet alleen bij de doelpunten ging het mis. We zetten rond onze eigen zestienmeter niet echt druk op hun middenvelders, waardoor zij makkelijk steekballetjes konden geven of konden schieten. Dat was niet goed."

Van de Beek

Ajax stond in het seizoen 2014/2015 voor het laatst in het hoofdtoernooi van de Champions League, toen de Amsterdammers als landskampioen rechtstreeks geplaatst waren voor het belangrijkste Europese toernooi.

Sindsdien strandde Ajax steeds in de voorrondes van de Champions League. In het seizoen 2015/2016 was Rapid Wien in de derde voorronde te sterk en vorig jaar was FK Rostov over twee duels de betere in de play-offs.

"Het was ons doel om de Champions League te halen en dat kunnen we nu vergeten", baalde Veltman. "We begonnen vanavond heel slecht aan de wedstrijd, maar vanaf halverwege de eerste helft ging het steeds beter. Ook in de tweede helft werd Nice niet echt gevaarlijk. Wij komen op 2-1, er was eigenlijk niks aan de hand, maar uit het niets scoren ze toch."

Doelpuntenmaker Van de Beek sloot zich aan bij de woorden van zijn captain. "Het is stom dat we dit nog hebben weggegeven", aldus de middenvelder. "Bij 2-1 hadden wij kansen op 3-1, maar die maakten we niet af. En dan geef je zelf een goal weg."