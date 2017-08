Ajax loopt opnieuw Champions League-voetbal mis na remise tegen Nice

Vorige week eindigde de heenwedstrijd in 1-1, waardoor de Fransen op basis van uitdoelpunten door zijn naar de play-offs van de Champions League. Ajax loot vrijdag mee voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League.

Ajax kwam al binnen drie minuten op achterstand door een treffer van Arnaud Souquet. Donny van de Beek zorgde halverwege de eerste helft voor de gelijkmaker. Vroeg in de tweede helft zette Davinson Sanchez Ajax op voorsprong, maar een kwartier voor tijd viel de fatale 2-2 van Vincent Marcel.

Het was de eerste thuiswedstrijd voor Ajax sinds het drama met Abdelhak Nouri. Kort voor de aftrap vertoonde de club een video over hem en tijdens de 34e minuut - het rugnummer van Nouri - werd het spel onderbroken en applaudisseerden spelers en publiek als eerbetoon.

Familieleden van de middenvelder waren aanwezig in de Johan Cruijff Arena. Nouri ligt nog altijd in een ziekenhuis in Amsterdam met ernstige en blijvende hersenschade.

Slechte start

Ajax kende een dramatisch begin in eigen huis. Binnen drie minuten tekende de mee opgekomen rechtsback Souquet voor de 0-1. Hij kon binnentikken in een leeg doel nadat doelman André Onana nog kon redden op een inzet van Pierre Lees-Melou.

De technisch fijnbesnaarde middenvelders en aanvallers van Nice bezorgden de defensie van Ajax in de openingsfase handenvol werk. Pas in de 25e minuut was Ajax voor het eerst dreigend, toen een schot van Hakim Ziyech geblokt werd. Een minuut later was het wel raak.

Na een inspeelpass van Ziyech draaide Van de Beek knap weg bij zijn tegenstander en tikte de bal vervolgens achter doelman Yoan Cardinale. Zo zorgde de 20-jarige middenvelder net als vorige week voor de gelijkmaker.

De treffer van Van de Beek gaf Ajax duidelijk vertrouwen. Nice kwam in het restant van de eerste helft nog maar spaarzaam bij het doel van Onana en de Amsterdammers waren met de flitsende Justin Kluivert en linksback Nick Viergever enkele malen dicht bij een tweede treffer.

Tweede helft

Ajax zette die lijn door in het begin van de tweede helft. Van de Beek en Kluivert waren al dreigend voordat Sanchez in de 57e minuut voor de 2-1 zorgde. De Colombiaanse verdediger kon van dichtbij binnen tikken nadat Viergever de bal voor zijn voeten kopte.

Cardinale redde vervolgens nog op een inzet van Kasper Dolberg. De verder onopvallende spits had zich na een prachtige individuele actie in scoringspositie gemanoeuvreerd.

Ajax speelde erg sterk in de tweede helft, maar een kwartiertje voor tijd viel uit het niets de gelijkmaker. Na een vlotte combinatie kreeg Jean Michaël Sarr de bal in het vijfmetergebied. De middenvelder hakte de bal langs Onana en voor het doel kon invaller Marcel intikken.

Met spits Klaas-Jan Huntelaar als extra stormram ging Ajax in de slotfase op zoek naar de winnende treffer. Amin Younes kreeg in de 89e minuut nog een ultieme kans, maar hij kwam tussen drie Franse verdedigers niet tot een schot, waardoor Ajax voor het derde seizoen op rij geen Champions League-voetbal speelt.

