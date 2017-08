Dijks in selectie Ajax voor return tegen OGC Nice

Dat gaf trainer Marcel Keizer dinsdag op zijn persconferentie te kennen.

Dijks leek in eerste instantie geen toekomst meer te hebben in de Johan Cruijff Arena, maar door het vertrek van de verdedigers Jairo Riedewald en Kenny Tete en de blessure van directe concurrent Daley Sinkgraven op de linksbackpositie wilde Keizer toch weer een beroep op hem doen.

Dijks werd daarom eind vorige week alsnog ingeschreven bij de Europese voetbalbond UEFA, die de voormalig international van Jong Oranje vrijdag groen licht gaf voor het beslissende duel met Nice.

Keizer wilde zijn opstelling nog niet prijsgeven, maar hij liet wel doorschemeren dat Dijks niet aan de aftrap zal verschijnen tegen de Fransen. "Hij is fit genoeg voor een invalbeurt", was alles wat Keizer erover kwijt wilde.

De oefenmeester maakt net als in de heenwedstrijd geen gebruik van de diensten van Mateo Cassierra en Vaclav Cerny. Beide aanvallers moeten zich tevreden stellen met een plek op de tribune.

PSV

Keizer verwacht dat zijn ploeg alles uit de kast moet halen om de 1-1 van vorige week over de streep te trekken. "Het wordt geen gemakkelijke opgave, zeker als we kijken naar de uitslagen van de andere Nederlandse clubs de laatste weken", doelde hij onder meer op de blamerende 0-1 nederlaag van PSV tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League.

"Ik denk dat Nice vanuit een goed georganiseerde verdediging gaat aanvallen. Ze hebben balvaste spelers en zijn met twee of drie passes aan de andere kant van het veld. Mijn gevoel zegt dat het spelbeeld hetzelfde als vorige week zal zijn."

Dat Nice niet kan beschikken over de geblesseerde Mario Balotelli, doet Keizer weinig. "Alassane Pléa is hetzelfde type, ook snel en vaardig. Dus dat Balotelli er niet bij is, maakt voor ons geen verschil."

De sfeer in de uitverkochte Johan Cruijff Arena zal met name voorafgaand aan de wedstrijd bijzonder zijn, aangezien de supporters een eerbetoon willen brengen aan Abdelhak Nouri, die met ernstige en blijvende hersenschade kampt.

"Ik heb de jonge jongens gewezen op wat ons morgen te wachten staat. Verder is voorbereiden erg lastig", aldus Keizer.