UEFA geeft RB Leipzig en Red Bull Salzburg groen licht voor CL-deelname

Beide clubs worden gesponsord door energiedrankfabrikant Red Bull. Na onderzoek concludeert de UEFA dat het bedrijf geen invloed heeft op het beleid van de clubs en alleen als hoofdsponsor optreedt.

"Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat er bij beide clubs aanpassingen zijn doorgevoerd in het bestuur en de structuur", schrijft de UEFA in een verklaring. "We zullen in de gaten blijven houden of de clubs zich ook in de toekomst aan de regels houden."

Volgens de UEFA-regels is het niet toegestaan dat twee clubs die uitkomen in dezelfde competitie dezelfde eigenaar hebben.

Als de bond wel zou hebben geoordeeld dat er sprake was van belangenverstrengeling, dan had de club die landskampioen is voorrang gekregen voor deelname aan de Champions League. Alleen de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg had in dat geval mogen deelnemen. In Duitsland is Bayern München kampioen.

Sponsorbijdrage

Salzburg speelt in de tweede voorronde van de Champions League tegen Hibernians FC uit Malta of FCI Tallinn uit Estland, terwijl de ploeg uit Leipzig zich als nummer twee van Duitsland rechtstreeks heeft geplaatst voor de groepsfase.

De Oost-Duitse club speelde afgelopen seizoen voor het eerst in de Bundesliga, nadat het dankzij de sponsorbijdrage van Red Bull snel omhoog klom in de Duitse voetbalpiramide.

Red Bull nam Austria Salzburg in 2006 over, waarna de club liefst achtmaal kampioen van Oostenrijk werd. Nog nooit wist de ploeg zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.