Zidane: 'We bewijzen steeds weer dat we de grootste club zijn'

De Madrilenen waren in de finale in Cardiff met 4-1 te sterk voor Juventus en zijn zo de eerste club die de Champions League twee jaar op rij wint.

"We hebben geschiedenis geschreven en zijn de grootste club ter wereld, dat bewijzen we iedere keer weer. Als je spelers van deze kwaliteit hebt, speel je voor de prijzen. Geweldig", aldus de 44-jarige Zidane, die dit seizoen ook kampioen van Spanje werd met de 'Koninklijke'.

"In aanloop naar deze finale is er veel werk verricht. Ik prijs me gelukkig dat ik onderdeel ben van deze grote club en dat ik deze ploeg mag leiden. Het was een spectaculair seizoen."

Real nam in de tweede helft afstand van Juventus. Na een ruststand van 1-1 voerden Casemiro, Cristiano Ronaldo en invaller Marco Asensio de score verder op. De 'Koninklijke' won de Champions League voor de twaalfde keer.

Uitzinnig

Zidane, die bezig is aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Real, had moeite om zijn blijdschap onder woorden te brengen. "Dit is prachtig. Je ziet het misschien niet aan me, maar van binnen ben ik echt uitzinnig", zei de voormalig middenvelder.

"Dit is geweldig voor iedereen, maar vooral voor de spelers en de club zelf. Het is niet bepaald eenvoudig om het kampioenschap en de Champions League te winnen, maar wij hebben dat bereikt met hard werken en enthousiasme."

Ronaldo kwam door zijn twee treffers in Cardiff uit op twaalf goals dit Champions League-seizoen, waardoor hij voor de vijfde keer op rij en de zesde keer in totaal topscorer is van het belangrijkste Europese clubtoernooi.