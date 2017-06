Real Madrid schrijft historie met tweede Champions League-winst op rij

Cristiano Ronaldo opende na twintig minuten de score, waarna Juventus-aanvaller Mario Mandzukic met een geweldige omhaal gelijkmaakte. Na rust stelde het sterkere Real de zege veilig via treffers van Casemiro, opnieuw Ronaldo en Marco Asensio.

Real won de Champions League voor de twaalfde keer in totaal en is de eerste club die het toernooi sinds de naamsverandering in het seizoen 1992/1993 twee keer op rij op zijn naam schrijft.

Juventus en Champions League-finales blijft een ongelukkige combinatie. De Italianen verloren hun vijfde finale van het miljoenenbal op rij en de zevende in totaal. De 'Oude Dame' won de Europa Cup I/Champions League alleen in 1985 en 1996.

De 32-jarige Ronaldo kwam door zijn twee treffers in Cardiff uit op twaalf goals dit Champions League-seizoen, waardoor hij voor de vijfde keer op rij en de zesde keer in totaal topscorer is van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Daarmee troeft hij Lionel Messi van FC Barcelona (vijf keer) af.

Fel

Juventus begon zaterdag fel aan de eindstrijd in het dichte Millennium Stadium. De Italianen zaten er kort op en dat leidde tot schietkansen voor Gonzalo Higuain en Miralem Pjanic. In beide gevallen bracht Real-doelman Keylor Navas redding.

Gaandeweg kroop Real iets meer uit zijn schulp en dat leidde in de twintigste minuut tot de openingstreffer. Ronaldo kreeg de bal van Dani Carvajal en schoot uiterst zuiver raak in de lange hoek. De Portugees is de eerste speler die in drie verschillende Champions League-finales weet te scoren.

Wie dacht dat Real daarna door zou pakken kwam bedrogen uit, want zeven minuten later was de gelijkmaker een feit. Mandzukic bracht de Juventus-fans in extase door met een geweldige omhaal te scoren. De bal belandde net buiten bereik van keeper Navas in de verre hoek.

In het restant van de eerste helft bleef de finale aantrekkelijk, al viel er eigenlijk geen enkele uitgespeelde kans meer te noteren. De passie en inzet van beide ploegen vergoedde echter veel.

Overwicht

Na rust had Real duidelijk een overwicht en dat leverde de ploeg van coach Zinedine Zidane na een kwartier de 2-1 op, al kwam het doelpunt wel wat gelukkig tot stand. Een schot van Casemiro werd aangeraakt, waardoor doelman Gianluigi Buffon kansloos was.

De 39-jarige doelman, die al twee Champions League-finales verloor, zag zijn kans op een zege niet veel later vrijwel in rook opgaan. Hij werd van dichtbij opnieuw gepasseerd door Ronaldo, die op aangeven van Luka Modric de verre hoek vond.

Het derde Madrileense doelpunt zorgde voor feest bij de Spaanse supporters op de tribunes van het Millennium Stadium en bleek een flinke klap voor Juventus, dat er niet echt meer aan te pas kwam en de kans op de eerste 'treble' in de historie zag vervliegen.

Tot overmaat van ramp moest de ploeg in de slotfase met tien man verder doordat Juan Cuadrado zijn tweede gele kaart kreeg aangesmeerd door Real-captain Sergio Ramos. In de slotminuut bepaalde invaller Asensio de uitslag op 4-1.