Real-trainer Zidane verwacht aantrekkelijke finale tegen Juventus

"We zijn ons ervan bewust dat we een geweldige ploeg treffen", zei Zidane vrijdag op zijn persconferentie in Wales. "Juventus is geen typische Italiaanse ploeg die alleen maar verdedigt, maar zoekt ook graag de aanval."

De 'Oude Dame' bereikte ongeslagen de finale van de Champions League en incasseerde slechts drie doelpunten op weg naar de eindstrijd. Desondanks voorspelt Zidane een aantrekkelijk schouwspel in het Millennium Stadium. "Ik verwacht geen gesloten wedstrijd."

"Het spel zal heel open zijn en dat is ook het beste voor iedereen", stelt de Franse coach, die ook voor de neutrale toeschouwer op een mooie wedstrijd hoopt. "Iedere voetballiefhebber wil een leuke finale zien."

Genieten

Hoewel Real als eerste club ooit de Champions League twee keer op rij kan winnen, weigert Zidane te spreken van een favorietenrol voor de 'Koninklijke'. "Die druk voelen wij niet. We gaan er gewoon het beste van proberen te maken."

Daarvoor hoeft Zidane zijn spelers niet te motiveren, verzekert hij. "Dat is het mooie van een finale. We hebben hard gewerkt om hier te komen en zijn er nu klaar voor, zowel fysiek als mentaal. We moeten er ook van genieten, want het is prachtig om een Champions League-finale te spelen."

"Zo beleeft iedereen dat. We gaan dan ook niets anders doen dan we normaal doen. We houden natuurlijk wel een tactische bespreking, maar daar blijft het bij. We zijn zo ver gekomen, dus we moeten het nu niet ineens anders gaan doen."

Bale

Zidane wilde nog niet loslaten of Gareth Bale uitgerekend in diens geboorteplaats weer terugkeert in de basisopstelling van de Madrilenen. De geblesseerde Welshman werd de laatste tijd niet onverdienstelijk vervangen door Isco. "Maar zoals ik al eerder heb gezegd, kunnen zij ook samen spelen."

De Duitse scheidsrechter Felix Brych fluit om 20.45 uur voor de aftrap in het Millennium Stadium van Cardiff.

Juventus tegen Real Madrid is live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de finale te zien.