Allegri denkt dat Juventus veel sterker is dan bij verloren finale van 2015

"Ons elftal is in vergelijking met toen op bijna elke positie gewijzigd", blikt Allegri op de website van de UEFA vooruit op de eindstrijd in Cardiff. "Er zijn nog maar vier of vijf spelers van twee jaar geleden overgebleven."

"Ons vertrouwen is sindsdien enorm toegenomen. Het geloof in eigen kunnen is nu veel groter en de sfeer is verbeterd."

Juventus is in eigen land al geruime tijd een klasse apart. De ploeg kroonde zich dit seizoen voor de zesde keer op rij tot kampioen van Italië en vestigde daarmee een record. Omdat ook de beker werd gewonnen, lonkt met de Champions League-finale in zicht zelfs de 'treble'.

"De finale stelt ons in staat om de lat weer wat hoger te leggen", zegt Allegri, die het vertrouwde 3-5-2-systeem dit seizoen omgooide en nu zweert bij de aanvallendere 4-2-3-1-variant.

"Ik probeer de spelers neer te zetten op de positie waar ze het beste tot hun recht komen. Ook doe ik mijn best om de aanvallende intenties te stimuleren. De spelvreugde bij de spelers neemt zo toe en ze geven alles voor het team. Dat maakt uiteindelijk het verschil."

Buitengewoon

De 49-jarige trainer staat sinds 2014 voor de groep bij Juventus en bereikte in zijn eerste seizoen al de Champions League-finale. Daarin werd het favoriete Barcelona het vuur na aan de schenen gelegd en duurde het tot diep in de blessuretijd vooraleer Neymar de wedstrijd in het slot gooide.

"Deze keer moeten wij de ploeg zijn die de beker pakt", vindt Allegri, die wel onder de indruk is van opponent Real Madrid. “Het is een buitengewoon goede ploeg, die gewend is aan het spelen van zulke grote wedstrijden. Ik verwacht dan ook dat het een geweldige finale gaat worden."

Juventus won het toernooi voor het laatst in 1996 door in de finale na penalty’s Ajax te verslaan. Real Madrid is de titelverdediger en kan de eerste ploeg worden die zichzelf opvolgt als winnaar van de Champions League. De finale in het Millennium Stadium van Cardiff begint zaterdag om 20.45 uur.

